蔡依林大巨蛋演唱會12/30、31、跨年到1/1 一連3天登大巨蛋，陪歌迷送舊迎新。

歌手蔡依林（圖）從30日起一連3天在大巨蛋舉辦演唱會。（凌時差提供）

蔡依林即將在12/30、31、2026/1/1 一連三天登大巨蛋開唱陪歌迷送舊迎新。

開唱前推出沉浸式體驗專區，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間和粉絲互動，提前帶領歌迷進入屬於蔡依林的感官世界。

蔡依林JOLIN即將在30、31日和2026年1月1日登台北大巨蛋開唱，蔡依林透過新聞稿表示，在開唱前推出「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」沉浸式體驗專區，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入「PLEASURE」的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴。

現場不僅完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光 演唱會視覺概念唯美造型。

《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，讓粉絲彷彿親身走進 JOLIN 所構築的愉悅宇宙，以沉浸式體驗 感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀 「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」將於27日至2026年1月1日，每日10時至晚上7時在遠東Garden City門口廣場登場。