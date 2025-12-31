蔡依林大巨蛋演唱會12/30唱到1/1一連三場！時間地點、入場須知、現場直擊一次看

「愉悅之母」蔡依林（Jolin）今晚（12╱30）起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，一連演唱17首歌後，她才跟全場好好打招呼，並撒糖表示：「今天上班辛苦了，我們準備要放假了對不對？3天我會陪你們度過2025最後1天。」而唱到〈第三人稱〉時，她突然走下舞台與粉絲握手，十分寵粉，而整場長達2個半小時、零冷場的精采演出，也讓網友讚嘆：「媽呀！這是演唱會還是奧運開幕！」

