蔡依林大巨蛋演唱會12/30唱到1/1一連三場！時間地點、入場須知、現場直擊一次看
蔡依林今年推出暌違6年的新專輯《Pleasure》，正式宣佈將唱進臺北大巨蛋！時間就在12/30、12/31、1/1一共三場，要與歌迷一起從2025唱到2026！演唱會門票分四階段販售，11/22上午10點開放國泰CUBE卡友優先購、12點台哥大專區、下午2點官網會員限量優先購票、11/23中午12點正式開賣，售票系統是KKKTIX。Jolin時隔6年的新專輯，再度大膽挑戰自己，親身加入專輯的相關製作，掀起新一波音樂風潮，新歌搶聽會上佳評如潮，讓歌迷們更期待在大巨蛋現場聽到Jolin帶來的全新舞台！蔡依林演唱會時間地點、票價座位、售票時間、必聽新歌一次看。
蔡依林大巨蛋演唱會｜現場直擊報導
12/30（三）Day1
蔡依林開唱「羅志祥大膽叫她阿姨」 要求她熬夜嗨到炸裂
蔡依林開唱10分鐘「搭30公尺巨蟒繞行大巨蛋」 太震撼4萬粉絲全看傻
超狂！蔡依林大巨蛋「出現3層樓高公牛」 砸9億台幣帶12萬粉嗨3晚
蔡依林突吐心聲「有人愛著我」 揭2019年至今心境改變
蔡依林唱一半「衝下台寵粉」全場暴動 被4萬人大合唱感動險哭了
蔡依林大巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2025/12/30（二）19:30
2025/12/31（三）19:30
2026/01/01（四）19:30
演出地點：臺北大巨蛋
蔡依林大巨蛋演唱會｜入場須知
入場時間：
2025/12/30（二）16:30
2025/12/31（三）16:30
2026/01/01（四）16:30
【捷運補貼】
為鼓勵大家搭乘捷運前來，將提供搭乘捷運前來的20元補貼費用回饋，此折扣僅限從國父紀念館站出站。
折抵方式：進入大巨蛋場館後，可將該次使用之悠遊卡（或具悠遊卡功能之票卡），於館內設置之驗票機靠卡感應，如有任何操作相關問題，請直接洽詢大巨蛋現場工作人員。
蔡依林大巨蛋演唱會｜國泰卡友 小樹點兌換購票資格
本活動對象為持有本行小樹點（信用卡）之正卡持卡人，附卡持卡人不得兌換資格券。
活動期間：2025/11/20（四）15:00～2025/11/21（五）15:00
可兌換場次 : 2025/12/30（二）、2025/12/31（三）、2026/1/1（四）
可購買票區：NT$ 9,980 雙人套票
結帳限使用國泰世華信用卡。
購票流程：
(1) 先於活動期間，至國泰優惠App指定網頁使用1點小樹點（信用卡）兌換指定場次之雙人套票「交易序號」。（若您成功兌換交易序號，等同已保留該場次購票資格）
(2) 再於 2025/11/22（六）12:00 ~ 2025/11/22（六）23:59 期間，至KKTIX指定網頁依購票流程，憑專屬「交易序號」以國泰世華信用卡購買指定場次門票。
(3) 請注意兌換之指定場次「交易序號」僅限購買該場次門票，購票時需輸入完整交易序號（請留意全形／半形及大小寫），每組序號限使用一次，僅適用於單一訂單，請妥善保管，序號一經使用將立即失效，恕不補發。
👉活動網頁（請至國泰優惠App操作）
蔡依林大巨蛋演唱會｜售票時間
【國泰CUBE卡友優先購票】
售票時間：2025/11/22（六）10:00
購票連結：KKTIX
小提醒：每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止
【台灣大哥大購票專區】
售票時間：2025/11/22（六）12:00
購票連結：KKTIX
小提醒：需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止。
【JOLIN官網會員限量優先購票】
售票時間：2025/11/22（六）14:00
購票連結：KKTIX
【全面開賣】
售票時間：2025/11/23（日）12:00
蔡依林大巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$6,990 / $5,990 / $4,990 / $3,990 / $2,990 / $990
座位圖：
Jolin 蔡依林《Pleasure》專輯資訊
全球數位發行：7/25（五）15:00
實體預購截止：7/31（四）23:59
【專輯曲目】
1. Layers
2. The Divine Comedy: Purgatorio
3. Seven
4. Pleasure
5. Safari
6. Inside Out
7. Woman's Work
8. Pillow
9. DIY
10. Hush Little Baby
11. 我超會（Good Girl）
12. Fish Love
13. Bloody Mary
Jolin 蔡依林新專輯相關報導：
👉蔡依林《Pleasure》首唱彩排畫面搶先曝光！ 預告「下禮拜聽新歌」
👉蔡依林「背面長出金屬脊椎露出大量肉色」 宣布7/25專輯發行！
👉蔡依林《Pleasure》專輯11首創作細節全收錄！邀青峰、陳綺貞貢獻歌詞
Jolin 蔡依林《Pleasure》新歌搶先聽
《Pleasure》
《DIY》
（影片來源：JOLIN 蔡依林 YouTube，若遭移除請見諒）
