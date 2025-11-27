蔡依林大巨蛋瘋搶出狀況！主辦單位2點回應致歉：配合警局調查

蔡依林12月30日起一連三天登上台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會 」。(資料照，記者潘少棠攝)

〔記者陽昕翰／台北報導〕「JOLIN」蔡依林12月30日起一連三天登上台北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會 」，門票開賣超過27萬人線上瘋搶，卻有不少歌迷因為當機無法購票，稍早主辦單位也發聲回應。

超級圓頂表示，針對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，「公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。」此外，主辦單位也要求KKtix提供因網路攻擊所引發當機事故之證據，「並要求其配合刑事警察局之調查，以釐清事實。」

廣告 廣告

【看原文連結】

更多自由時報報導

11月最後一週「逆轉勝」！12星座「迎新局」宜忌必懂

劉德華欠債1.6億台幣 向太大方出手：沒寫借據

韓網紅神還原「台灣遊客4特徵」！ 網讚：「不是台灣人」那趴太傳神

羅唯仁退休前1天......傳「不請自來」參加台積研發機密會議

