蔡依林大巨蛋登場！天王天后張惠妹、林俊傑、羅志祥全來了

天后蔡依林（Jolin）30、31日及明年1月1日一連3天唱進台北大巨蛋舉辦「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，吸引大批粉絲到場朝聖。蔡依林在圈內擁好人緣，天王天后張惠妹、林俊傑、羅志祥、王力宏、許茹芸等人送上花籃祝賀，後台呈現一片花海，超級壯觀！

張惠妹熱情祝福：「親愛的妹子，愉悅〜到底～辣翻全場。」林俊傑說：「祝大巨蛋演出圓滿成功！有空再一起玩音樂！」羅志祥幽默說：「Jolin阿姨，盡情在台上表現妳的72變，啊 對了 不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧。」

蔡依林在首場開唱前，興奮在社群曬出多張彩排美照，開心說，「取悅自己，刻不容緩，See you soon」，還邀請大家到時一起喊「Call me Mommy」，讓粉絲期待萬分。

