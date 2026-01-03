蔡依林大巨蛋舞台下忙什麼？揭密真實轉場花絮

蔡依林揭密大巨蛋演唱會的底台下快閃轉場。（圖／凌時差提供、蔡依林IG)

華語天后蔡依林（Jolin）剛結束台北大巨蛋3場演唱會，許多歌迷意猶未盡，盼能加開更多場次，但蔡依林說要有合適的場地才能辦，今年應是沒機會。而2日晚間，蔡依林在社群曝光舞台換場的幕後花絮片，讓歌迷可以一窺舞台底下的秘密。

蔡依林首度攻大巨蛋，和團隊投入9億台幣，精心地打造史詩級「愉悅宇宙」，率領3層樓高巨型公牛、30米長蟒蛇、飛馬、金豬、海馬、象鼻魚等20隻奇幻動物進入大巨蛋，場面氣勢磅礡、舞台效果超華麗，讓觀眾看得目瞪口呆、驚嘆不已。

廣告 廣告

蔡依林在大巨蛋駕馭巨型飛馬繞場熱唱夯曲。（凌時差提供）

而蔡依林在每一個表演段落結束之後，都會從不同的舞台重新登場。由於大巨蛋的場地面積非常大，究竟要如何在舞台的後台爭取時間，順利地趕到下一個舞台呢？原來，蔡依林只要一下台，工作人員就會在光線不足、空間狹小的通道各就各位，有的騎乘電動車前來接應，有的則是用手推車載著蔡依林迅速前往下一個舞台；同時，還有許多工作人員跑步緊跟在旁，提供全方位的保護，並且負責提供飲用水等補給。

蔡依林在工作人員的幫助下，從容不迫地轉場。（圖／蔡依林IG)

即便趕場的時間非常緊迫，蔡依林依然表現得相當從容不迫，優雅地穿梭於不同的舞台之間，途中還不忘把握時間喝水、潤喉，並幽默地說：「趕快回家囉，塞車。」這一幕讓網友大開眼界，紛紛留言：「竟然在後座喝水這麼chill的感覺，我以為會忙到爆炸」、「最喜歡看這樣的片段，好可愛，很平易近人」、「請給司機五星好評」。

更多中時新聞網報導

NBA》扯爆 灰狼一哥比賽中途不爽閃人

陪千人哭迎新年楊貴媚嘆青春不再

威爾史密斯被控性騷 樂手報案反遭解僱