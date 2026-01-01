蔡依林大巨蛋藏細節突爆「加場」內幕！後台備200雙鞋全力應戰

蔡依林為了大巨蛋，準備2百多雙鞋應戰。（凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）1日在台北大巨蛋舉辦最終場「JOLIN蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」。蔡依林這回大巨蛋演唱會除了硬體規格刷新紀錄，在追求完美的背後，也藏著她與團隊在細節中不斷磨合及妙趣橫生的彩排小花絮。

她在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款「運動鞋」，這也意外成為她開唱以來首次穿著運動鞋登台演出，她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力。」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋，然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？」展現她私下幽默又真實的一面。

事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，她此次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，造型團隊就準備近 40 雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。她透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出，也讓歌迷看見舞台背後滿滿的細節與用心。

