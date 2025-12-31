蔡依林大巨蛋認「戀愛狀態」！還自揭戀愛腦 甜曝：熬夜醒來臉是亮的

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（31）日迎來第二天，在抒情歌橋段時，蔡依林分享自己的狀態很像戀愛腦，因為熬夜早上醒來，臉還是亮的，「這不就是戀愛的狀態嗎？」

蔡依林形容在演唱會結束後睡不著，就好像戀愛狀態一樣。（圖／凌時差提供）

蔡依林演唱〈妥協〉前，她向歌迷打招呼：「哈囉～有沒有想過去年，2025最後一天會跟我見面呀？好久沒在跨年夜跟大家見面，應該有六、七年了對吧，三年喔，2023我在幹嘛？」而在演唱會橋段中，貪婪金豬噴出蔡依林頭像的愉悅貨幣，她對粉絲笑說：「跟你講一個小祕密，可以許個小願望，放在私密的，存錢筒，然後呢明年再拿起來看，看有沒有少一點肥肉，當作許願的紙，或是寫上來演唱會的感覺是什麼，就會發現存了很多的愛給自己。」

蔡依林演唱多首經典情歌。（圖／凌時差提供）

蔡依林在唱〈倒帶〉時，再度走下舞台與歌迷近距離互動，一連唱完〈天空〉、〈假裝〉、〈心型圖〉組成的組曲後，她表示：「昨天唱完後，好像是戀愛腦的狀態，回到家躺在床上，卻沒有睡意，日思夜想，很像多巴胺中毒的戀愛狀態，我不知道你們昨天有來的人舉手，你們會不會有這樣的狀態？」蔡依林分享，因為睡不著，所以就想說來拉筋，結果被自己的頭髮嚇到，以為是鬼，「熬夜會疑神疑鬼，大概是這樣的狀態。」蔡依林甜蜜提到，能跟大家戀愛三、四天很棒，因為熬夜隔天都會看起來很滄桑，會是黃臉婆，「但今天早上醒來，臉還是亮的，這不就是戀愛的狀態嗎？來到PLEASURE，回去看看鏡子是不是變漂亮了。」

蔡依林形容在大巨蛋開唱完的狀態，很像戀愛腦。（圖／凌時差提供）

