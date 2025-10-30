蔡依林大巨蛋連唱3天 與歌迷共度年末狂歡假期

記者王丹荷／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）今（31）日宣布，將於12月30、31日及明年1月1日一連3天登上臺北大巨蛋舉辦《國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》，她將化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」降世，以《PLEASURE》為名親手建構匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」，邀12萬名歌迷共度年末狂歡假期。

出道26年首次唱進大巨蛋，《PLEASURE》系列全新巡演配合臺北大巨蛋4萬人場地規模，精心打造3座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓Jolin不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。

此外，Jolin再度邀來澳洲雙人導演Ashley Evans與Antony Ginandjar所領軍的Squared Division團隊操刀，誓言以更大膽前衛的創意，結合頂級視覺藝術、時尚與極致舞台美學，打造出專屬於「愉悅之母」的震撼華麗音樂宇宙。Jolin特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精采、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」

暌違5年宣布再次啟動全新大型巡演的Jolin，本週日（11/2）將於臺北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會搶先與歌迷見面，許久沒辦簽名會的她預告將在活動上演唱數首新舊專輯的歌，更興奮透露：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見！」提前為接下來大巨蛋演唱會暖身。

而在簽唱會結束後，Jolin將立即投入演唱會前置彩排行列，為了以最佳狀態迎戰這場規模4萬人的《PLEASURE》頂級盛宴，將特別飛到洛杉磯LONG STAY展開長達1個月的閉關魔鬼訓練，全力備戰、蓄勢待發的她將以最極致的視覺震撼與音樂能量燃炸大巨蛋，陪歌迷一起用音樂釋放快樂、用愉悅迎接新篇章。

演唱會公布優先購票資訊，國泰世華CUBE信用卡卡友可提前於11/22（六）上午10:00優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午12:00台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而下午2:00至晚上10:00 開放JOLIN官網會員限量優先購票，11/23（日）中午12:00則將全線盛大開票，購票請洽「KKTIX售票系統」。

蔡依林將在臺北大巨蛋舉辦3場演唱會。（凌時差提供）

蔡依林宣布將在臺北大巨蛋開唱。（凌時差提供）

蔡依林宣布大巨蛋開唱。（凌時差提供）