蔡依林大巨蛋開唱倒數彩排畫面曝光 快閃店週末搶先登場

【緯來新聞網】JOLIN 蔡依林將於30、31、1月1號一連三天在臺北大巨蛋開唱，演唱會前夕她率先送歌迷聖誕驚喜，宣布將在週末搶先推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，提前帶領歌迷進入《PLEASURE》的感官世界。

蔡依林大巨蛋連唱三天，開唱前先送歌迷聖誕驚喜。（圖／凌時差提供）

JOLIN自結束11月赴美閉關魔鬼訓練行程後，隨後即馬不停蹄地回台繼續排練大巨蛋演唱會，並於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排，不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒。

廣告 廣告

蔡依林如火如荼準備大巨蛋演唱會。（圖／凌時差提供）

此次快閃艙以演唱會名稱《PLEASURE》為核心概念，結合演唱會視覺及世界觀與周邊商品，打造沉浸式體驗專區。現場一次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝照片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，也驚喜曝光演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示。



「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」將於 12月27日至1月1日每日10點至19點在 遠東 Garden City 門口廣場（光復南路 117 巷） 登場；活動當天 09:00 起可開始排隊，09:30 依序發放入場整理券，並於 10:00 起分梯次入場。為維持最佳體驗品質，每梯次限 15 人、體驗時間為 30 分鐘，若錯過叫號則須等待現場梯次結束後再依序入內。快閃艙內以展示與拍照為主，所有周邊商品的下單與取貨，則可至艙外的周邊販售區「站點 A」辦理，提醒歌迷把握時間、提早到場。



JOLIN 年末首唱大巨蛋，連帶演唱會周邊商品預購也掀起一波搶購風潮，日前第一波周邊商品預購在開放後 24 小時內即全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布即日起至2026年1月1日再度推出第二波預購，並同步規劃多個周邊商品實體販售據點，於台北大巨蛋場內外同步開賣。

蔡依林如火如荼準備大巨蛋演唱會。（圖／凌時差提供）

更多緯來新聞網報導

韓演藝圈1天2死訊！宋英奎酒駕失業死在車內 姜麟陳屍飯店

Ozone寫真書脫了！佳辰罕見曬二頭肌 文廷不想輸狂練充血