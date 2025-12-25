蔡依林大巨蛋開唱倒數! 開啟「全力備戰模式」快閃彩排
娛樂中心／綜合報導
JOLIN蔡依林即將在12/30、31、2026/1/1 一連三天登大巨蛋開唱陪歌迷送舊迎新的她特別於平安夜無預警宣布，將在大巨蛋開唱前的週末搶先推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入《PLEASURE》的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴，即將正式展開！
現場不僅一次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光 演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，讓粉絲彷彿親身走進 JOLIN 所構築的愉悅宇宙，以沉浸式體驗 感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。
JOLIN蔡依林全力備戰大巨蛋。（圖／凌時差提供）隨著演唱會倒數，JOLIN 彩排行程也全面進入白熱化階段，自結束 11 月赴美閉關魔鬼訓練的行程的她隨後即馬不停蹄地回台繼續排練，更於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排，不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的 JOLIN 連平安夜都 獻給彩排，就是希望力求在登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零死角、零冷場的極致《PLEASURE》感官盛宴。
而JOLIN 年末首唱大巨蛋不僅成為 2025 年樂壇最受矚目的壓軸音樂盛事，話題熱度更是一路升溫延燒，連帶演唱會周邊商品預購也掀起一波搶購風潮，日前第一波周邊商品預購在開放後 24 小時內即全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布 於 12/22 (一) 12:00 – 2026/01/01 (四) 23:30 再度推出第二波預購(➣物流配送： 預計 2026 年一月底，依訂單順序陸續發貨)，並配合演唱會檔期，同步規劃多個周邊商品實體販售據點，並於台北大巨蛋場內外同步開賣，力求讓更多歌迷都能順利把「愉悅」帶回家！
JOLIN為演唱會提前暖身。（圖／凌時差提供）
其中場外部分，位於快閃艙旁的 遠東 Garden City 門口廣場 的周邊販售「站點 A」除了提供第一波預購歌迷現場取貨，也開放一般販售，從 12/27 起一路營業至 1/1，時間橫跨白天到深夜，方便粉絲提早暖身或散場後補貨。
此外，演唱會三天（12/30–1/1）在 大巨蛋 B2 GATE5 附近 也特別加開「站點 B」，讓歌迷一進場就能先搶一波周邊。
而已進場觀眾也不必擔心錯過，主辦單位同樣在 大巨蛋 B1 驗票口後 規劃兩個場內販售點「站點 C」與「站點 D」，於演唱會當天下午開放至演出結束，讓粉絲無論是進場前、演唱會中或散場後，都有機會入手心儀商品。
有關【PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙】開賣時間地點及周邊商品販售，請上官網查詢。
原文出處：蔡依林大巨蛋開唱倒數! 開啟「全力備戰模式」快閃彩排
更多民視新聞報導
最美房仲女王嫁給藝術家之後.......幸與不幸大預測？《豆腐媽媽-EP3精彩片段》
奇幻溫情短劇《媽祖在人間》取材真人真事 林辰唏化身媽祖
準公公挑媳婦太爆笑！斷掌女神雀屏中選全網笑到崩潰？《豆腐媽媽-EP3精彩片段》
其他人也在看
掰了王子粿粿！昔日好友「全站邊范姜彥豐」聖誕節溫馨合影曝光
范姜彥豐10月底控訴老婆粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），雙方對簿公堂，昨日被目擊現身家事法庭調解，平安夜溫馨氣氛全變調。今（25）日適逢一年一度聖誕節，范姜彥豐也在社群平台分享與親友團聚照片，只見粿粿前閨密、王子昔日好友全都到場，在這場婚變風波中選擇站邊范姜彥豐。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 9
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 2 天前 ・ 5
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 136
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 1 天前 ・ 59
自爆大巨蛋「假唱」！朱孝天公開「驚人隱疾」反挨網轟：還想要怪誰
五月天阿信促成天團「F4」合體，19日起與言承旭、周渝民、吳建豪於上海梅賽德斯-奔馳文化中心，一連舉辦4場「F✦FOREVER恆星之城」演唱會。阿信逐一點名感謝言承旭（Jerry）、周渝民（Vic）、吳建豪（VanNess），也感謝當年促成經典延續的重要推手「柴姐」，更特別提到無法到場的朱孝天（Ken），一句「我不忍心這個四面台始終空著一個角落」，被不少粉絲形容是「阿信式的善良」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 26
古天樂宣傳《尋秦記》嗆記者「好奇怪的問題」 場面尷尬40秒
讓影迷苦候多年的經典港劇續作《尋秦記》電影版，日前正式定檔於跨年檔期上映。近日，監製兼主演古天樂率領林峯、宣萱、郭羡妮、滕麗名等原班人馬，以及新加盟的苗僑偉出席香港宣傳啟動禮。然而，在媒體聯訪環節，古天樂因不解記者的提問邏輯，現場展現了「冷面笑匠」般的直率回應，讓氣氛一度既尷尬又逗趣。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 6 小時前 ・ 15
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 3 天前 ・ 12
范姜彥豐聖誕節大合照曝光！胡釋安、席惟倫都在場
男星范姜彥豐今年10月公開與妻子粿粿正在談離婚的消息，還爆料女方與「王子」邱勝翊關係匪淺，掀起外界熱議。如今時隔2個月，粿粿、王子皆未在社群更新動態，范姜彥豐則在25日曬出聖誕節近況，更與圈內友人胡釋安、席惟倫等人同框。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 3
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩
78歲張復建曝喜訊！談「人生的禮物」：只有滿滿感恩EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
爆復合謝欣穎！王柏傑現身戶政事務所喊「最幸福的事」 女方身份引瘋猜
演員王柏傑日前與謝欣穎分手，24日在社群平台限時動態曬出一張「結婚登記」的背影照，只見畫面中一對新人坐在戶政事務所櫃檯前，女方戴著頭紗、氣氛溫馨，他並簡短寫下「今天最幸福的事」，瞬間引發網友熱議，瘋猜對方身份。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 3
世紀婚禮曝光！申敏兒「LV頂級珠寶」甜勾金宇彬「天價場地」內幕曝
申敏兒婚禮當天選戴路易威登「Galaxie」頂級珠寶系列白K金鑽石項鍊，搭配「LV Diamonds」鑽石系列耳環，整體造型優雅又不失華麗，成為她婚禮上的一大亮點。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 5
證實罹血癌半年！58歲沈玉琳今慶生露臉曬「暴瘦近照」：快要見面了
主持人沈玉琳今年7月突然感到身體不舒服，緊急送往醫院檢查，後確診罹患血癌全面停工，積極治療中。今（24日）適逢他的生日，一早他就曬出與老婆芽芽的甜蜜慶生照同時分享近況：「謝謝你們的生日祝福，治療非常的順利，快要可以見面了。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
為陳偉霆懷孕停工不後悔！超模何穗產後霸氣登封 「不做超人媽媽」引共鳴
中國超模何穗產後首登時尚封面，登上中國《時尚芭莎》2026新年1月號封面人物，化身女騎士霸氣回歸！訪問中，她也提及與夯劇《許我耀眼》再翻紅的香港男神陳偉霆共組家庭，以及為人母後的心態轉變。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
福原愛懷孕再婚引反感！日媒曝她「身價崩跌」被取代
娛樂中心／楊佩怡報導日本前桌球女神福原愛，2016年與台灣桌球前國手江宏傑步入婚姻，兩人婚後曾在鏡頭前展現恩愛形象。然而，2021年因福原愛爆出婚內出軌已婚的「橫濱男」，導致兩人走上離婚一途。沒想到近日福原愛在專訪中，親口證實已與「橫濱男」登記結婚，並懷上第三胎，再度引起外界熱議。日媒就分析指出，福原愛在專業球評位置上，已被石川佳純取代，身價狂跌。民視 ・ 1 天前 ・ 25
辛曉琪唱〈領悟〉思故友屠穎
「療傷天后」辛曉琪23日宣布將於明年3月28日在北流舉辦「好好愛 此刻」演唱會。與她合作多年的音樂夥伴屠穎原本要擔任音樂總監，卻不幸在上月猝逝，辛曉琪說，事發當天她在大陸有表演，突接到噩耗讓她相當不能接受，「但馬上要妝髮有演出，只能哭完之後冰敷熱敷一起來。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
《瘋神》香蕉大阪穿背心打卡 被酸「丟臉丟到國外」！他23字高EQ回擊
藝人香蕉（王俊傑）以表演Beatbox而聞名，踏入演藝圈後，成為節目《瘋神無雙》班底、《寶島神很大》主持人。近日香蕉與老婆Timmy飛往日本大阪旅遊，不過照片一曝光後，網友酸他「丟臉丟到國外」。對此，香蕉高EQ反擊。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 23
浩子跨年0主持 親吐背後原因遭虧過氣了
[NOWnews今日新聞]公視台語台《HiHi導覽先生》正式邁入第四季，今（23）日舉行開播記者會，主持人浩子與李霈瑜（大霈）以及全新助理主持林莎、山豬妹、冬天一同出席，將激盪出全新的節目火花。即將迎...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 13
獨家／陳漢典明年1月婚宴日曝光 Lulu笑認：婚禮訂金已付不能改期
事實上，本刊早在9月19日便直擊Lulu與陳漢典現身文華東方酒店，展開婚宴場勘行程。當天兩人從宴會廳動線、新娘休息室到試菜細節一一確認，前後花費超過5小時。雖然互動低調，卻不時出現神同步的小動作，《綜藝大熱門》螢幕CP相處12年的深厚默契與感情藏不住。先前Lulu出席活...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 12
夏宇禾緊貼富三代人夫！過往戀情「排開全是男神」遭求30萬包養
女星夏宇禾今（24日）遭週刊直擊參加酒局後，與一名富三代身分的已婚男子互動親密，不僅靠在對方懷中，還有擁抱、親吻等舉動，感情動向再度引發關注。桃花不斷的她，過去接受訪時曾透露，遇到怪粉絲求30萬包養，讓她嚇傻。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18