娛樂中心／綜合報導

JOLIN蔡依林即將在12/30、31、2026/1/1 一連三天登大巨蛋開唱陪歌迷送舊迎新的她特別於平安夜無預警宣布，將在大巨蛋開唱前的週末搶先推出 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，透過展示演唱會視覺概念的展覽空間、粉絲打卡互動空間、周邊商品販售等，不僅提前帶領歌迷進入《PLEASURE》的感官世界，更預告一場百無禁忌、全面解放感官的愉悅盛宴，即將正式展開！

現場不僅一次完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感所拍攝的前衛時尚大片，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」中的各型態愉悅女神面貌完整呈現，更驚喜曝光 演唱會視覺概念唯美造型，搭配此次《PLEASURE》演唱會官方各項周邊商品展示，讓粉絲彷彿親身走進 JOLIN 所構築的愉悅宇宙，以沉浸式體驗 感受專輯與演唱會交織而成的完整世界觀。

蔡依林大巨蛋開唱倒數! 開啟「全力備戰模式」快閃彩排

JOLIN蔡依林全力備戰大巨蛋。（圖／凌時差提供）隨著演唱會倒數，JOLIN 彩排行程也全面進入白熱化階段，自結束 11 月赴美閉關魔鬼訓練的行程的她隨後即馬不停蹄地回台繼續排練，更於月中開始提前進入大巨蛋做實地彩排，不僅從舞蹈走位、視覺轉場到每一首歌的情緒鋪陳都親自把關，更悄悄把生活切換成「全力備戰模式」，連休假在家都密集練舞，並與團隊討論反覆調整舞台細節，一刻不得閒的 JOLIN 連平安夜都 獻給彩排，就是希望力求在登上大巨蛋的那一刻，為歌迷端出一場零死角、零冷場的極致《PLEASURE》感官盛宴。

而JOLIN 年末首唱大巨蛋不僅成為 2025 年樂壇最受矚目的壓軸音樂盛事，話題熱度更是一路升溫延燒，連帶演唱會周邊商品預購也掀起一波搶購風潮，日前第一波周邊商品預購在開放後 24 小時內即全數完售，讓不少歌迷直呼手速不夠快，鑑於粉絲反應熱烈，主辦單位宣布 於 12/22 (一) 12:00 – 2026/01/01 (四) 23:30 再度推出第二波預購(➣物流配送： 預計 2026 年一月底，依訂單順序陸續發貨)，並配合演唱會檔期，同步規劃多個周邊商品實體販售據點，並於台北大巨蛋場內外同步開賣，力求讓更多歌迷都能順利把「愉悅」帶回家！





JOLIN為演唱會提前暖身。（圖／凌時差提供）

其中場外部分，位於快閃艙旁的 遠東 Garden City 門口廣場 的周邊販售「站點 A」除了提供第一波預購歌迷現場取貨，也開放一般販售，從 12/27 起一路營業至 1/1，時間橫跨白天到深夜，方便粉絲提早暖身或散場後補貨。

此外，演唱會三天（12/30–1/1）在 大巨蛋 B2 GATE5 附近 也特別加開「站點 B」，讓歌迷一進場就能先搶一波周邊。

而已進場觀眾也不必擔心錯過，主辦單位同樣在 大巨蛋 B1 驗票口後 規劃兩個場內販售點「站點 C」與「站點 D」，於演唱會當天下午開放至演出結束，讓粉絲無論是進場前、演唱會中或散場後，都有機會入手心儀商品。

有關【PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙】開賣時間地點及周邊商品販售，請上官網查詢。

原文出處：蔡依林大巨蛋開唱倒數! 開啟「全力備戰模式」快閃彩排

