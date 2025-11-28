蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了 「配合警局調查」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

天后蔡依林即將於12月30日、31日以及明年1月1日在台北大巨蛋舉行「PLEASURE」演唱會，而11月23日開放買票時，卻發生嚴重的系統事故，許多歌迷在搶到票後因為系統卡死無法付款，使得搶到手的票被取消，引起罵聲，而昨（27）日主辦單位超級圓頂發出公告。

蔡依林日前演唱會門票開賣，售票系統出狀況引起爭議。（圖／凌時差提供）

超級圓頂在臉書發出公告，提到：「面對各方及經紀公司的意見及指教會虛心檢討，公司未來舉辦蔡依林PLEASURE演唱會將實施實名制售票。」第二點為，已經要求售票系統KKtix，提供因為網路攻擊所引發的當機事故的證據，「並要求其配合刑事警察局之調查，以𨤳清事實。」

廣告 廣告

11月23日蔡依林大巨蛋門票全面開賣當天，瞬間湧入94萬人同時在線瘋搶，事後有許多粉絲反應已經搶到票進入付款頁面時，系統當機、金流無法導入、信用卡刷卡失敗等，使得無法順利結帳，到手的票直接飛了，還有人提到，有些購票者獲得延長付款的時間，但有些人卻沒有獲得一樣的待遇，怒轟售票單位不公平。

更多FTNN新聞網報導

蔡依林3場大巨蛋12萬張門票完售！「94萬人同時搶」 破她個人紀錄

好大好大的舞台 蔡依林連七次讚嘆「非常」

蔡依林睽違6年辦簽唱會！上千粉擠爆北流 曝大巨蛋加場可能

