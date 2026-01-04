蔡依林大巨蛋開唱爆詐騙！國光女神怒揭「背影照」遭盜用成不肖工具
蔡依林大巨蛋開唱爆詐騙！國光女神怒揭「背影照」遭盜用成不肖工具
娛樂中心綜合報導
天后蔡依林日前首度站上台北大巨蛋開唱，一連三天陪伴歌迷從跨年夜一路迎接元旦，演唱會話題持續延燒，卻也成為不肖人士行騙目標。「國光女神」林書葶（Una）近日就發現，自己的一張背影照片竟遭大量盜用，被詐騙帳號拿去當作「蔡依林演唱會應援絲巾」的宣傳照販售，氣得她親自出面揭發。
林書葶於3日在社群平台Threads連續發布多張截圖，怒指近期出現多個帳號刊登販售應援絲巾的貼文，價格從180元到200元不等，文案內容高度雷同，搭配的卻是同一張長髮女子背影照，畫面中絲巾綁在帽子後方，看似相當吸睛。事實上，照片主角正是林書葶本人，與商品販售完全無關。
她發現後立刻現身相關貼文留言澄清，直接點名對方「可以不要盜用我本人的照片嗎？這是我的背影」，試圖提醒消費者留意詐騙行為。不料部分帳號隨即封鎖她，導致無法再留言說明，讓她更加憤怒，決定公開整起事件。
林書葶隨後發文強調，這些販售貼文「全部都是盜用我的照片去詐騙」，並再次向網友說明，照片中的帽子與蝴蝶結都是她私人物品，蝴蝶結更是親手綁上，與任何應援商品販售無關。她也呼籲大家提高警覺，切勿因演唱會熱潮就輕信網路上的低價商品資訊。
事件曝光後，不少網友替她抱不平，直言詐騙手法越來越誇張，也有人建議她「下次照片加浮水印了」，避免再被有心人士利用。對此，林書葶也感謝粉絲提醒，表示會更加注意個人影像的使用風險。
