蔡依林大巨蛋開唱破紀錄5大亮點曝光！「花9億打造愉悅宇宙」 超巨公牛繞場

JOLIN蔡依林於今（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，總計3天的演唱會吸12萬人入場，吸金5.6億，這次演唱會斥資9億打造JOLIN「愉悅宇宙」，創大巨蛋歷屆演唱會以來史上最高，破紀錄亮點5大之最，包含最燒錢、最創新、最多樣、最新奇，以及史上最狂開場，甚至一開場就端出超大慶典公牛繞場。

蔡依林大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林這次在大巨蛋開唱，耗資9億打造JOLIN「愉悅宇宙」，出動36位舞者、12位樂手和音、4位專業導演等，演出製作成本則是2.5億；演唱會舞台硬體成本，更是高達2.8億台幣。此外，蔡依林這次的演唱會服裝造型，花了5000萬由6組世界頂尖團隊，打造蔡依林7套服裝、180套舞者造型；還遠赴LA拍攝5支演唱會串場影片。

蔡依林演唱會一開場，就有超大公牛繞場。（圖／讀者提供）

蔡依林在演唱會中變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋，引人注意的是，舞台依據每個故事橋段而砸下1.7億台幣打造的各類巨型擬真道具，當中又以多種大型奇幻混種異獸最為「吸睛」，包含開章映入眼簾的「慶典公牛」、擔任愉悅之母「坐騎」繞場的「慾望巨蟒」及「彩翼飛馬」，以及象徵貪慾的「貪婪金豬」、夢幻蝴蝶海馬、可愛的長頸馴鹿與象鼻魚等。

蔡依林大巨蛋開唱。（圖／凌時差提供）

