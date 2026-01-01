蔡依林大巨蛋開唱首開先例！ 演唱會藏驚人細節曝：讓我有加場動力

【緯來新聞網】蔡依林一連三天站上大巨蛋開唱，舉辦《PLEASURE》演唱會，總成本高達9億，今（1日）是最終場演出，演出都還沒結束，她就透露有了想加場的動力。

蔡依林難得穿平底鞋開唱。（圖／凌時差提供）

蔡依林在彩排第一段登上「覺醒之巔」演唱〈紅衣女孩〉時，造型師為她搭配一雙時尚造型款運動鞋，這也意外成為 JOLIN 開唱以來首次穿著運動鞋登台演出。她笑說：「感覺像是美夢成真！而且這會讓我有想加場的動力！」甚至開玩笑表示：「我希望下一場可以穿拖鞋！然後唱〈妥協〉的時候，讓歌迷接拖鞋？！」展現幽默又真實的一面。



事實上，為了讓舞台效果與表演舒適度取得最佳平衡，蔡依林這次在彩排階段就展開「鞋海戰術」，光是每一套造型，造型團隊就準備近40雙鞋子作為替換備選，總共200多雙，現場再視舞蹈強度與舞台動線即時調整。



JOLIN透露：「因為有些動作幅度很大的舞蹈，造型其實會稍微限制活動，肢體語言很容易被『HOLD 住』，所以服裝設計一定要兼顧好看與實用性。」因此造型團隊特別準備大量鞋款反覆測試、隨時更換，只為讓她能在華麗造型之下依然自在發揮，全力投入每一秒的高強度演出。

