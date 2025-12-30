蔡依林大巨蛋開唱！唱到一半突然走下台 打氣粉絲「做自己不用感到羞愧」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林於今（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，總計3天的演唱會吸12萬人入場，吸金5.6億，在演唱會進行到第三章，蔡依林才向歌迷打招呼，也感性向歌迷表示，「相信自己可以走到底，做你自己的主人不用感到羞愧。」

蔡依林大巨蛋開唱，不忘打氣歌迷。（圖／凌時差提供）

隨著故事章節推進，自花園出走的JOLIN在進入「慾望異域」後，親身體會由「人性七宗罪」交織而成的試煉，並帶領大家隨著這趟奇幻之旅一同來到「SURRENDER THE FOOL（愚者的奉獻）」篇章，透過多首經典情歌帶領歌迷一同體悟愛情的迷惘及蛻變成長；只見她以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」，面對舞台上象徵「未竟之言」的「真相之書」，一連深情演唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉等曲。

唱完〈玫瑰少年〉，蔡依林向粉絲打招呼：「大家好嗎？感覺好久沒見到大家了。」而距離上一次「UGLY BEAUTY」系列第一場巡演已經是6年了，讓她感嘆時間好久了，剛好今天是正常上班日，她笑說：「今天上班辛苦了是不是，這三天我會陪你們，度過2025最後一天。」而她在唱〈天空〉的時候，唱到一半突然走下台，與歌迷近距離互動，瞬間引起暴動。

蔡依林在抒情歌橋段，走下舞台與歌迷近距離互動。（圖／凌時差提供）

在唱〈LAYER〉前，蔡依林突然感性的說，今天彩排的時候有點緊張，但是看著自己背後的幕後團隊，都在支持著她，她發現她擁有很多的愛，「我不用硬ㄍㄧㄥ，讓我覺得不孤單。」也鼓勵歌迷，「相信自己可以走到底，做你自己的主人不用感到羞愧，孤軍奮戰的時候，就想想今天的自己。」

