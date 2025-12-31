蔡依林大巨蛋開唱＋跨年晚會夾擊 北捷國父紀念館站湧人潮

跨年晚會將於今晚登場，台北捷運預估全天運量上看230萬人次，北捷公司動員2900名人力協助引導疏運。因應大量人潮，北捷從今天早上6點起，連續42小時不停駛，同時提供「台北小巨蛋站、南京三民站進站免費」優惠，鼓勵民眾改走綠線分流。

北捷國父紀念館站5號出口指標同時指向台北大巨蛋以及市民廣場跨年晚會。圖／台視新聞

現場疏運方面，台北捷運國父紀念館站今晚進出站人潮絡繹不絕，主要因天后蔡依林跨年夜也在台北大巨蛋開演唱會，與市民廣場跨年晚會人潮同時湧入。國父紀念館站5號出口指標同時指向台北大巨蛋及市民廣場，單一出入口匯集兩股人流，為加速進出、避免人潮壅塞在閘門區，北捷也在現場採取閘門常開的方式加快通行速度。

廣告 廣告

另外，北捷也鼓勵民眾改走綠線分流，當天只要從「台北小巨蛋站」或「南京三民站」進站，不論搭乘距離多遠皆可免費搭乘；未持悠遊卡或使用單程票的乘客，可至專屬櫃台領取免費車票。若藍線進出站人潮較多，可多走一段路改搭綠線，以分擔板南線及淡水信義線的搭乘壓力。

台北／林宸頡 責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

全場為恐攻默哀一分鐘！澳洲雪梨2026跨年煙火秀絢爛登場

全台首場煙火秀！新北「1314跨河煙火」照亮淡水八里

全球最早跨年煙火秀！紐西蘭率先登場 環繞式發射時長5分鐘