蔡依林大巨蛋開唱！音樂總監曝300頁劇本祕辛 「這細節」網瘋傳有神祕意涵

蔡依林大巨蛋演唱會音樂總監陳君豪解密，蔡依林在演唱會上每套造型都有其意義，但觀眾一一解密。凌時差提供

天后蔡依林（Jolin）的「Pleasure」大巨蛋演唱會正式揭幕，震撼視覺與頂尖製作在網路掀起瘋狂討論。音樂總監陳星翰（Starr Chen）在首場演出結束後，於社群平台發布「Day1記事」，詳細披露這場高難度演出的幕後祕辛。同時網友也解密，演唱會上出現約20種動物，其實都跟演唱會與專輯主題「七宗罪」有關！

陳星翰坦言，在準備這場演唱會的音樂前，導演與蔡依林竟要求他先把厚達300頁的劇本讀熟，讓他笑稱感覺像是回到了大學念英國文學的時光。他也特別提醒歌迷，演唱會中的每個道具、畫面、動物形象、聲音甚至是舞蹈詮釋，背後都隱藏著深刻意涵，但蔡依林本人並不想給出標準答案，而是希望粉絲透過「三刷尋寶」或是自我探討，去解構這場感官盛宴。

廣告 廣告

蔡依林大巨蛋演唱會音樂總監陳君豪解密，蔡依林在演唱會上每套造型都有其意義，但觀眾一一解密。凌時差提供

音樂總監挑戰300頁劇本 蔡依林堅持新歌進歌單獲Respect

這場演唱會的製作難度被陳星翰形容為「真的蠻扯」，他也透露當第一天順利演完時，團隊成員激動地互相擁抱，場面感人。陳君豪認為蔡依林特別令人敬佩的是，即便已經貴為樂壇天后，仍堅持持續創作新歌，甚至大膽將整張新專輯的曲目幾乎全數放入大巨蛋歌單，這種不斷自我挑戰的精神，讓陳星翰直言：「Mommy這等級歌手還願意一直做新歌，真的Respect。」

為了配合整體主題，全場編曲幾乎徹底改編，融合了電影配樂、古典樂、搖滾與舞曲等多樣風格，並集結陳君豪、梁正青、王韻築、鍾濰宇、簡道生等金獎級編曲團隊共同操刀。

蔡依林完美演繹「書中自由顏如玉」，許多歌迷也好奇書本究竟是如何翻頁。凌時差提供

黃金陣容驚見「草東」鳥人與福夢 克服大巨蛋音場難關拚口碑

在樂手陣容方面，陳星翰也介紹了這次集結各界好手的年輕班底。樂團領隊兼貝斯手由簡道生擔任，他曾與盧廣仲、潘瑋柏、陳奕迅等歌手合作。吉他手則是福夢樂團的利惟庸，以及剛奪下金鐘最佳配樂的95（吳宗諺）。鼓手部分更驚喜找來「草東沒有派對」的鳥人坐鎮。

面對大巨蛋公認不容易的音場挑戰，陳星翰強調團隊非常重視各方的意見回饋，更點名感謝穩立音響，也希望看到觀眾的正向回饋，帶給觀眾最頂級的聲音享受。

音樂總監陳君豪讚賞蔡依林貴為天后，仍願意把專輯概念完整呈現在演唱會中，而不以票房來考量曲目。凌時差提供

幽默回應光明會傳聞 陳星翰笑稱願剷下肚肉上祭台

貼文最後，陳星翰也不忘展現幽默性格，大方回應網路關於蔡依林神祕符號與「光明會」的傳聞。他打趣地寫道：「如果Jolin是光明會，那我就是金城武。」甚至豪氣放話，如果演唱會真的需要什麼神祕的獻祭儀式，他願意剷下自己肚子上的肥肉送上祭台，以表對天后演出的支持。

有網友把蔡依林演唱會跟易烊千璽演唱會比擬，稱有「不尋常能量」，更說有如光明會意象，音樂總監陳君豪笑說：「如果Jolin是光明會，我就是金城武！」凌時差提供

而網友也解密演唱會上出現的豬代表「暴食」、牛代表「色慾」、蛇代表「嫉妒」等，也有人想起了凱蒂佩芮在超級盃中場駕獅繞場的場面，認為蔡依林不惜血本把跟國外表演同等級的大型道具在台灣重現，足見其追求表演完美的理念！



回到原文

更多鏡報報導

直擊／蔡依林率20奇幻動物翻玩大巨蛋 認上台前「1舉動」紓緩緊張

林俊傑認愛小20歲正宮！網驚眉眼激似田馥甄 Hebe遠赴韓國寺廟避紛擾

900人集體服毒！《怪奇物語》魔王原型曝 威可那曝結局：絕對猜不到