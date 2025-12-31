蔡依林大巨蛋開唱！3樓高「巨蟒」上唱跳 謝盈萱讚：這不只是演唱會

蔡依林30日在台北大巨蛋舉行《PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》台北場，她站上3層樓高、長達30公尺的慾望巨蟒，繞場和歌迷互動，太真實造景嚇壞不少歌迷，影后謝盈萱昨晚也享受酣暢淋漓的一晚，直呼「這已經不只是個演唱會」！

蔡依林30日開始一連三天，和粉絲度過2025最後一天、迎接2026，整場演唱會用五大篇章、六幕奇幻華麗場景，加上三座旗艦版樂園舞台，建構出立體的「愉悅宇宙」，一口氣帶來30首金曲，讓粉絲嗨翻！

蔡依林昨晚大巨蛋舉辦演唱會。圖／凌時差提供

此外，蔡依林再創「不可能」，乘坐3層樓高、長達30公尺的「慾望巨蟒」，邊唱邊跳並繞行大巨蛋一圈，真實、瘋狂的造景近距離與歌迷互動，還有巨型「慶典公牛」繞場，震撼全場4萬名觀眾。

不少藝人也前往朝聖，其中謝盈萱看完直說「怎麼辦到的」，2025年終看到這場演唱會，但她有一百個問題想問，這充滿戲劇張力的表演、聲光、舞台設計、編導舞蹈、主題呈現都推向極致，「這個演唱會已經不只是個演唱會」，感動說度過一個幸福又酣暢淋漓的一晚。

謝盈萱直呼蔡依林演唱會「已經不只是演唱會」。圖／翻攝自IG@yx_hsieh

責任編輯／張碧珊

