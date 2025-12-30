蔡依林大巨蛋開唱Day1！阿妹、林俊傑、羅志祥都助陣 他大膽喊天后「阿姨」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林於今（30）日起在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，在演藝圈有著好人緣的她，許多明星好友都紛紛送上花籃致意，祝福她開唱成功。

蔡依林於今（30）日晚起台北大巨蛋開唱。（圖／凌時差娛樂提供）

蔡依林從今晚起，一連三天在台北大巨蛋開唱，徐佳瑩與比爾賈、林志穎夫婦、A-Lin、王力宏、黑人與范偉琪夫妻都送上花籃致意，引人注意的是羅志祥也送上花籃、卡片，卡片上還稱呼天后「Jolin阿姨」，「盡情在台上展現妳的72變，啊，對了，不要9點半就想回家睡覺喔！因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧！」

廣告 廣告

阿妹、羅志祥、吳青峰、林俊傑送上花籃、卡片祝福蔡依林演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）

昨晚驚喜認愛網紅七七的林俊傑送上花籃、卡片，卡片上寫：「祝大巨蛋演出圓滿成功，有空再一起玩音樂！」身為蔡依林好閨密的吳青峰，則是在卡片上虧起蔡依林：「祝福蔡依林熬夜大成功，by早上睡的青峰。」天后阿妹的卡片上稱呼蔡依林「妹子」，「親愛的妹子，愉悅～到底～辣翻全場！」

更多FTNN新聞網報導

蔡依林大巨蛋開唱售票系統出狀況遭罵！主辦單位發聲了 「配合警局調查」

蔡依林3場大巨蛋12萬張門票完售！「94萬人同時搶」 破她個人紀錄

好大好大的舞台 蔡依林連七次讚嘆「非常」

