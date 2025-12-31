蔡依林大巨蛋開唱Day2！「私房菜單＋1不碰」曝光 蔡媽媽守護女兒補體力

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（31）日迎來演唱會第二天，首次唱進大巨蛋，體力的調配與維持非常重要，蔡依林分享近期的菜單。

蔡依林備戰大巨蛋的菜單曝光。（圖／凌時差提供）

昨晚是演唱會第一場，對於首次挑戰大巨蛋，對於蔡依林來說，體力是超大考驗，談到開唱前的飲食控制與如何維持體力，她分享主要偏好以海鮮類來補充體力，且嚴格遵循演唱會期間不碰味精的原則。

蔡依林解釋，「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」除了飲食調配，最強大的後援則是來自蔡媽媽的愛心，蔡媽媽每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓蔡依林補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。

