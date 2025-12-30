蔡依林大巨蛋首日花籃滿爆！羅志祥竟喊：Jolin阿姨 青峰祝「熬夜成功」
天后Jolin蔡依林12月30日起一連三天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026》；演唱會第一天，現場擺滿祝賀花籃，顯示她的超好人緣。其中，羅志祥的祝賀詞大膽叫Jolin「阿姨！」還特別提醒：「不要9點半就想回家睡覺！」超有搞笑的「豬式風格」。
蔡依林連三天在台北大巨蛋開唱，共吸引12萬歌迷朝聖，更有不少粉絲前幾天就待在場外打算聽漏音。而在演唱會首日，不少大咖藝人也紛紛送上花籃祝賀，包含昨晚剛大方認愛的歌王林俊傑、張惠妹、羅志祥、青峰、A-Lin、徐佳瑩夫妻、陳建州夫妻、林志穎夫妻、陳綺貞、韋禮安及王力宏等人。
其中，羅志祥不改幽默個性，祝賀詞寫下：「Jolin阿姨：盡情在台上表現你的72變，啊對了 不要9點半就想要回家睡覺喔，因為觀眾太嗨了，就陪大家嗨到炸裂吧！」青峰則寫道：「祝福蔡依林熬夜大成功！by早上睡的青峰」，足見大家和天后的好交情。
