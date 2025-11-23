蔡依林大巨蛋黃牛票囂張「加價7000元」 氣哭死忠歌迷要求實名制

蔡依林年底演唱會一票難求。董孟航攝

天后蔡依林將於12月底首度在臺北大巨蛋舉辦3場演唱會，門票今（23日）全面啟售，不料過程狀況頻傳，從登入會員、排隊進入系統，到結帳、清票等環節，都有大批粉絲遭遇困難，無法完成付款、順利購票。更令人傻眼的是，門票宣布完售後，網上立刻有黃牛釋出售票訊息，甚至開出一張票代購費7000元，讓許多歌迷相當憤怒。

蔡依林的大巨蛋演唱會門票今（23日）傍晚宣布全數完售，且經紀公司表示目前沒有加場計劃，讓不少沒搶到票的歌迷傷心不已。有網友在Threads上分享搶票經驗，表示好不容易進入結帳頁面後卻一直「轉圈圈」，曾有人卡在畫面上超過付款期限，最終被系統自動取消訂單；也有人為了付款成功，連換7張信用卡仍失敗，無奈錯失入場機會。

然而就在官方宣布完售訊息後，黃牛票即湧現各大交易平台。粉絲指出，原價6990元的高價票，黃牛竟開出高達7000元的「代購費」；5990元與4990元票價的代購費也分別高達5000元與4500元。更誇張的是，跨年場門票除代購加價外，每張還須額外支付500元，令大批粉絲相當不滿。

面對黃牛猖獗，有歌迷質疑主辦方未採取更嚴格的售票措施。他們指出，許多人氣歌手開唱時皆已改採「實名制」購票，並搭配僅允許退票或退票需收取手續費等制度，有效降低票券被大量囤積轉賣的情況；但此次Jolin的大巨蛋演唱會仍採一般方式售票，導致黃牛大量入手門票再高價轉售，讓真正想進場的粉絲苦不堪言。



