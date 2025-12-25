蔡依林大巨蛋12/30開唱「備戰內幕」曝光 先推限時寵粉活動公布周邊搶貨地點

JOLIN 大巨蛋開唱前夕，先派遣《PLEASURE》POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙》為演唱會提前暖身。凌時差提供

「愉悅女神」蔡依林（Jolin）即將於12/30、12/31、2026/1/1一連3天，在台北大巨蛋舉辦跨年演唱會，陪伴歌迷送舊迎新。Jolin在平安夜這天驚喜送上聖誕大禮，正式宣布在大巨蛋開唱前的週末，搶先推出「PLEASURE POP-UP STORE愉悅至上快閃艙」。

快閃艙以演唱會《PLEASURE》為核心概念，不僅展出以「七宗罪」為靈感的時尚大片，更首度曝光演唱會唯美造型，帶領粉絲搶先進入全面解放感官的愉悅宇宙。

全力備戰模式啟動 平安夜在彩排中度過

隨著開唱進入倒數，Jolin的彩排行程也進入白熱化階段。自11月赴美完成魔鬼訓練後，她回台便馬不停蹄投入排練，月中更已提前進場大巨蛋實地操演。Jolin不僅對舞蹈走位與視覺轉場親自把關，連休假在家也密集練舞，將生活切換為「全力備戰模式」。

就連平安夜當天，她都選擇獻給彩排，與團隊反覆調整舞台細節，力求在大巨蛋舞台上端出一場零死角、零冷場的極致感官盛宴。

JOLIN 大巨蛋開唱前夕，提前到大巨蛋開始彩排。凌時差提供

15人一梯次限時體驗 沉浸式視覺大片首度曝光

此次快閃艙選址於遠東Garden City門口廣場，從12/27起至1/1限時登場。展覽空間內將完整呈現Jolin《PLEASURE》專輯中，包括氣勢磅礴的「七罪花園版」與象徵蛻變的「愉悅重生版」等女神面貌，讓歌迷能近距離感受專輯與演唱會交織而成的世界觀。

為了維持最佳體驗品質，快閃艙內採取分梯次入場，每梯次僅限15人、體驗時間30分鐘。現場將於每日09:30開始發放入場整理券，Jolin更貼心提醒粉絲把握時間。

JOLIN 為首次大巨蛋開唱全力備戰。凌時差提供

24小時完售戰績超狂 第2波周邊預購及4大販售點公開

Jolin攻蛋的話題熱度延燒，連帶周邊商品也掀起搶購狂潮。首波商品在24小時內即宣告全數售罄，讓不少手慢的粉絲直呼心碎。為了讓更多歌迷能把「愉悅」帶回家，主辦單位宣布第2波預購已於12/22正式開跑，將一路開放至明年1/1。

此外，演唱會期間更規劃了4大實體販售點，包括大巨蛋場外的「站點A」，以及場內B2、B1等處的「站點B、C、D」，確保粉絲無論是在進場前或散場後，都能順利補貨心儀周邊。

JOLIN 為首次大巨蛋開唱連平安夜都在大巨蛋度過。凌時差提供



