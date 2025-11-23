蔡依林大巨蛋9萬門票根本搶不到！歌迷跪哭求加場 經紀公司回應了

Jolin近日正在美國忙於演唱會彩排。凌時差提供

天后蔡依林 （Jolin）將於12月30、31日及2026年1月1日連3天登上臺北大巨蛋舉辦「PLEASURE」世界巡迴演唱會，門票今（23日）中午全面啟售造成搶票熱潮，一開賣網上同時有近94萬人上線搶票，下午5點售票系統全面清票及重新釋票後，宣告9萬張票正式完售，刷新Jolin個人紀錄。

不少沒搶到票的歌迷紛紛敲碗許願能再加場，對此Jolin的經紀公司特別表示：「感謝歌迷的支持！這三場演出會努力把所有製作環節都充分準備完善後，以最佳狀態跟大家見面，目前沒有加開場次的計劃。」而Jolin目前正在美國洛杉磯進行閉關彩排，近期如火如荼投入演唱會訓練的她，近日釋出多款彩排照引爆網路話題。

當中，包括被整排男舞者高舉上演「女王降臨」震撼畫面，還有跪地練唱的投入瞬間，以及以「一字馬」姿勢做筆記難得獨家畫面，讓歌迷一窺魔鬼訓練秘辛的同時，更提前感受「PLEASURE」巡演倒數氣氛！

有趣的是，Jolin竟化身「舞蹈老師」在線「開功課」，要歌迷即刻開始鍛鍊「骨盆底肌」能量，以備演唱會隨時要跟上節奏。她還貼心喊話 「See u soooooon」，為年底3場壓軸巨獻點燃預熱氛圍。

