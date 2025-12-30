蔡依林大巨蛋Day1感性告白4萬名觀眾 「我不是一個人硬ㄍㄧㄥ」

蔡依林感性告白4萬名觀眾。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林（Jolin）今（30日）於臺北大巨蛋舉辦首場《JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025–2026》，她化身「馴獸女王」，將「人間樂園」翻轉成一場萬獸狂歡派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物席捲全場，磅礡視覺瞬間震撼4萬名觀眾。

Jolin一口氣演唱20首歌曲，直到〈玫瑰少年〉結束後才開口與觀眾打招呼，笑說：「大家好嗎？覺得好久沒見到大家了。來我的演唱會就是要大大的流汗、盡情地歡唱，因為場地非常大，所以我也需要同樣大的聲音！」引爆滿場尖叫。首場適逢周二上班日，她也貼心安慰歌迷上班辛苦，暖心表示：「準備要放假了，讓我陪伴你們度過2025最後一天。」

談到前一日總彩排，Jolin透露導演詢問感受時，自己竟一時說不出口，「以前表演前我總是追求完美、硬撐著，讓自己處於非常緊繃的狀態；但現在我學會相信自己」，她感性提到，看著幕後團隊、樂手、舞者與舞台、燈光、音響所有人全力支撐，讓她深刻感受到自己並非孤軍奮戰，「我不是一個人硬ㄍㄧㄥ，我有很多人愛著，我應該學著相信自己」，真情流露，感動無數觀眾。

蔡依林透露自己在開演前仍難免緊張。（圖／凌時差提供）

Jolin也藉機為歌迷打氣，無論正面臨人生重大抉擇、疾病、考試或低潮，她溫柔喊話：「你要記得，所有支持你走到這裡的力量，你並不孤單。希望你們每天的彩排都能很精彩，不是為了完美，而是開始相信自己可以做到，做你自己的主人不需要感到害羞。」坦言自己開演前仍難免緊張，但不斷提醒自己「我有你們在」，並邀請全場一起盡情享受這一夜。

值得一提的是，全長2個半小時、幾乎零冷場的演出，僅安排一段經典抒情歌組曲，其餘篇章皆以高強度快歌貫穿，搭配華麗造型、精準舞技與層層堆疊的視覺特效，持續引爆全場高潮，也讓人驚嘆她驚人的體力與舞台掌控力。首次挑戰大巨蛋舞台的蔡依林感性表示：「很開心能和這麼多人一起完成這趟旅程，希望每一位來到這裡的人，都能在這場演唱會中找到屬於自己的樂園。

