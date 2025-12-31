蔡依林大巨蛋day2開唱 公開菜單海鮮補體力「絕不碰這個」

【緯來新聞網】天後蔡依林（Jolin）昨（30日）在大巨蛋完成首場《PLEASURE》演唱會，首次挑戰大巨蛋，體力上來說是一大考驗，提到開唱前的飲食控制及如何維持好體力，她透露自己偏好以「海鮮」來補充體力，並嚴格遵循演唱會期間「不碰味精」的原則，她解釋：「因為味精容易導致口渴，我擔心在台上會一直想找水喝，影響演出節奏。」

蔡依林《PLEASURE》演唱會超精彩。（圖／凌時差提供）

除了飲食調配，最強大的後援莫過於蔡媽媽的愛心，每天早晚定時燉煮魚湯與雞湯，讓 Jolin 補充豐富的膠原蛋白，用滿滿元氣守護天后挑戰高難度演出的絕佳體力。

蔡依林展現天后氣勢。（圖／凌時差提供）

演唱會總製作費斥資9億打造的「愉悅宇宙」，不僅創下華語樂壇演唱會史上新高，當中以1.7億打造的各類的華麗巨型道具所營造的視覺效果讓眾多歌迷大讚：「根本是奧運開場」、「真的是奧運等級」。一口氣換了六套華麗造型也是全場吸睛焦點。

演唱會以1.7億打造的各類的華麗巨型道具。（圖／凌時差提供）

連三天演唱，蔡依林公開菜單多吃海鮮。（圖／凌時差提供）

