蔡依林大絕招驚呆4萬人 坐騎30m「慾望巨蟒」鑽大巨蛋

蔡依林（Jolin）今晚（12╱30）起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，除了一開場的「慶典公牛」，擔任愉悅之母的她還坐騎30公尺長的「慾望巨蟒」繞場高唱〈美杜莎〉。

Jolin以〈SEVEN〉揭露演唱會主題，在唱完〈紅衣女孩〉後又使出「大絕招」震驚4萬人，化身「大地精靈」的她施展「操縱大蛇之術」，召喚坐騎──「慾望巨蟒」，她不僅一腳踏上巨蟒邊唱邊跳〈美杜莎〉，還搭大蛇繞行大巨蛋1圈與歌迷近距離互動，隨後登上延伸舞台演唱〈D.I.Y.〉、〈I'm Not Yours〉掀第一波高潮。

開場短短10分鐘，Jolin就以「巨蟒繞場巡禮」搭配 「登高唱跳」解鎖大巨蛋2項成就，被歌迷封為「史上最狂開場」，寫下大巨蛋最震撼、最具話題性的開場橋段。

