蔡依林太狂啦！「1250萬愉悅之女」雕像搬上大巨蛋 女王氣勢震撼4萬人

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／台北報導

JOLIN蔡依林從昨（30）日起一連三天，在台北大巨蛋舉行「國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，今（31）日迎來第二天，在最終章出現的「愉悅之女」雕像，要價台幣1250萬元，震撼程度不輸開場的巨蟒。

「愉悅女王」雕像要價1250萬台幣。（圖／凌時差提供）

演唱會進入最終章「THE GARDEN OF HER OWN 她創造的花園」，蔡依林身穿以蛇紋與蛇形符號打造「愉悅女王」戰袍，從「蛇冠心座」現身，嗨唱演唱會的主題曲〈PLEASURE〉，接著演唱歌曲〈愛無赦〉、〈怪美的〉，主舞台中央七層樓高的「愉悅之女」雕像震撼現身，八臂高展、細節精緻的模樣頓時吸引全場目光，而這個「愉悅之女」雕像造價40萬美金（約台幣1250萬元）。

蔡依林在演唱會尾聲熱力唱跳。（圖／凌時差提供）

隨後蔡依林來到延伸舞台唱跳〈舞孃〉，轉動復刻〈PLEASURE〉 MV 經典畫面中刻滿「七宗罪」意象的「命運之輪」，讓24名舞者圍繞輪盤狂舞。唱到壓軸曲〈PLAY 我呸〉，大巨蛋更是滿滿的雷射光束、電音全爆發，讓歌迷再度瘋狂。

