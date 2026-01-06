蔡依林姻緣密碼／3段情史無疾而終 天后「出圈找對象」要朋友幫徵婚

蔡依林「PLEASURE」演唱會以「慾望及愉悅」為出發點，將整場演出構築為一座愉悅宇宙。（凌時差提供）

蔡依林砸9億元打造「PLEASURE」演唱會，為了攻蛋她耗盡體力和心神，仍抑制不住渴望愛情的心，據悉，她曾要身邊朋友多幫她介紹對象。

雖然演唱會傳達的主題是「慾望與愉悅」，但蔡依林為了籌備演唱會，幾乎把所有個人欲望降到最低，不僅沒有什麼食欲，連感情生活也乏善可陳，但身為提倡女性覺醒的天后代表，私下的她其實很渴望愛情，希望能找到對的人，恣意地談一場戀愛。

蔡依林在如同藝術品的巨型道具中，與多位舞者熱舞，畫面相當震撼。（凌時差提供）

據悉，蔡依林曾要身邊朋友多多幫她介紹對象，也不排斥年齡比她大的男生，但至今沒人牽線成功，主要還是因她的生活圈小又單純，不是在跳舞就是跟媽媽、姐姐在一起，加上天后地位，要認識新男生，根本是難上加難。之前面對媒體詢問感情生活是否有著落，她不禁感嘆：「需要跳出舒適圈才有可能吧。」

廣告 廣告

回顧蔡依林的戀愛史，包含與周杰倫（雙J戀）、彭于晏及錦榮這三段關係，其中與錦榮相戀是最公開且最長的一段，兩人在交往6年後分手，原因有傳與男方家庭傳統觀念，如要求冠夫姓、財產共享及媒體壓力有關。近期則傳出與彭于晏復合，網友挖出兩人於2019年開始有多個曖昧互動，包括同款玫瑰花、同地點旅行等，但最後此事遭彭于晏工作室正式闢謠了結。

更多鏡週刊報導

蔡依林姻緣密碼1／「PLEASURE」萬獸派對搬入大巨蛋 巧合數字暗藏密碼3

蔡依林姻緣密碼2／蔡依林大巨蛋築出「愉悅宇宙」 倒貼3億回本計畫曝光