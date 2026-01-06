蔡依林姻緣密碼1／「PLEASURE」萬獸派對搬入大巨蛋 巧合數字暗藏密碼3

蔡依林把台北大巨蛋變成伸展台，身穿Valentino訂製款登場。（凌時差提供）

蔡依林砸9億元打造「PLEASURE」演唱會，巧的是這次開唱還出現諸多迷之數字，大巨蛋開唱3場、花9億元、找了12樂手、36個舞群、180套服裝等，都是3的倍數，而她叫「90」，本人更剛好45歲，顯然蔡依林的姻緣密碼已呼之欲出。

蔡依林首次征戰大巨蛋便創下了華語樂壇的最高規格紀錄。有趣的是，今年45歲的蔡依林，1998年因參加歌唱比賽出道，9年前和交往6年的錦榮分手，顯然她和三甚至三的倍數特別有緣，尤其這次演唱會，更是處處暗藏姻緣密碼。除了花了高達9億元的經費，蔡依林還搭配了36位菁英舞者及特技舞群，連同舞台上12位樂手，所加總起來的服裝造型就多達180套。

蔡依林化身金紗女伶，在真相之書中演唱。（凌時差提供）

其實從演唱會一開場，蔡依林端出來的驚喜一波接一波，化身馴獸女王的她，把人間樂園變成萬獸派對，率領公牛、巨蟒、飛馬、金豬、蝴蝶海馬及象鼻魚等20隻奇幻混種動物傾巢而出。蔡依林說：「我其實也不知道我的歌曲可以玩出那麼多變化，是這個團隊幫我多了很多戲劇張力，提供大家一個充滿想像跟幻想的世界。」其中光是金豬的部分，因內部結構複雜，4噸重的豬體連同運費高達120萬美元（約新台幣3600萬元），須包下整架貨機才能完整運送來台。

