蔡依林姻緣密碼2／蔡依林大巨蛋築出「愉悅宇宙」 倒貼3億回本計畫曝光

風光的背後是蔡依林咬牙苦練的成果，光是在機關重重的舞台間穿梭、登高或是在黑暗中尋找定點，都有極高難度，而她不計成本傾全力演出，3場大巨蛋共吸金5億6,000萬元，扣除9億元製作成本，仍虧本3億4,000萬元，只能靠未來在各地巡演慢慢回本，目前已排定了14個城市，且持續增加中。

蔡依林演唱會後半段主舞台還出現7層樓高的愉悅之女雕像，一座比一座還要巨型的藝術奇幻裝置，讓人看了差點掉下巴，對於登高演出，蔡依林說：「這一次好像沒有怕，也沒有感受到登高的恐懼。」是否有投以千萬元保險？蔡依林經紀人回：「當然有。」

這場演唱會延續了新專輯探討的「慾望及愉悅」，從音樂、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗的造型等細節環環相扣，將整場演出構築為一座愉悅宇宙，為此，她遠赴美國洛杉磯籌備、編排，返台後更在台中租下同樣大小的場地，在等比例空間中彩排，讓她及早適應新舞台。

