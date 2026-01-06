蔡依林姻緣密碼3／大巨蛋完美收官 Jolin儲備能量年後啟動巡演

遠赴杜拜拍新歌〈Fish Love〉，首場戲就整個人泡進水裡，白色華服吸水後很沉重，增加拍攝難度。（翻攝自蔡依林IG)

為了在大巨蛋演出，蔡依林全新準備，她直言：「在大巨蛋演出像是在跑馬拉松，我以為會很辛苦，但在洛杉磯排舞後，身體就已經習慣了這樣大的耗損。其實我第一次走進彩排間，還是會嚇到，看著巨大的舞台，深怕走位會很累、很辛苦，但身體會適應的，當我第一次彩排完，真的跳得很累，但後來就沒有感覺了。」雖然這麼說，她在台中彩排完，搭高鐵回台北的一小時車程中，幾乎是倒頭就睡。

台北3場演出之後，蔡依林接下來將轉戰至其他城市，下一站是3月到深圳，之後還排定廈門、長沙、重慶、青島及西安等14個城市，對於歌迷擔心會因場地受限而讓巨大舞台及演出縮水，蔡依林說：「我們還是會盡量維持核心理念，可能會有場地限制，我們會盡力地為大家爭取。」

扛著超巨暗黑翅膀，蔡依林站3層樓高空、登10公尺長劍舞台，震撼現身。（凌時差提供）

除了演唱會之外，蔡依林接下來還要出席金唱片頒獎典禮，但她不會上台演出，只參與頒獎環節，對於是否會有驚喜？蔡依林笑回：「沒有。」接下來近2個月的時間，她可以重新儲備能量，展開巡演之外，也好好陪家裡的兩隻寶貝狗兒，在曝光的幕後花絮中，工作人員指蔡依林的狗兒新年新希望就是要媽咪陪伴，蔡依林直呼：「先讓我休息2天，單親媽媽是很辛苦的。」

