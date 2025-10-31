蔡依林官宣進軍大巨蛋！開放三階段優先購票 搶票攻略一次看

記者鄭尹翔／台北報導

天后 蔡依林（Jolin） 重磅宣布將於 2025年12月30日、12月31日及2026年1月1日 一連三天登上 台北大巨蛋，舉辦【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】！出道26年首度「攻蛋」的她，以「人間樂園」為概念打造全新舞台，化身主宰慾望與自由的「愉悅之母」，帶領歌迷進入一場關於慾望、快樂與釋放的極致音樂冒險。

繼五年前的《UGLY BEAUTY》世界巡演締造空前紀錄後，蔡依林這次將以更大規模挑戰四萬人場地，攜手澳洲導演團隊 Squared Division 打造三座沉浸式「人間樂園」舞台，讓觀眾無論身在巨蛋哪個角落，都能近距離感受天后震撼能量。

Jolin特別透露，《PLEASURE》的靈感源自十五世紀畫家波希的名作《人間樂園》，她希望透過音樂傳達「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的信念。她也興奮喊話：「這次我要把大巨蛋變成人間樂園，誠摯邀請大家一起進入蔡依林的音樂世界！」

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

這場萬眾矚目的巡演即將在11月開放搶票，主辦單位今正式公布購票資訊：

★國泰世華 CUBE 信用卡卡友：11/22（六）上午10:00可優先購票（每筆限購4張，限區限量）

★台灣大哥大購票專區：11/22中午12:00（需輸入購票序號，每組限購2張）

★JOLIN官網會員：11/22下午2:00至晚上10:00開放限量預購

★全面開賣時間：11/23（日）中午12:00於 KKTIX售票系統 盛大開票

