蔡依林宣布大巨蛋開唱！官宣3場時間場次票價 一口氣跨年夜唱到元旦

天后蔡依林（Jolin）重磅宣布出道26年首度唱進「台北大巨蛋」，將於2025年12月30日、12月31日及2026年1月1日一連三天舉辦【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】，以華語樂壇最具話題的壓軸演唱會，陪歌迷一起迎接新年狂歡！

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

繼五年前「UGLY BEAUTY」巡演締造破紀錄佳績，蔡依林此次以全新概念《PLEASURE》回歸，將大巨蛋化身奇幻的「人間樂園」，親手打造一場融合慾望、快樂與自由的沉浸式音樂饗宴。她將以「愉悅之母」的角色降臨，帶領四萬名觀眾進入她親手創造的感官宇宙。

為配合大巨蛋四萬人規模，《PLEASURE》巡演特別設計三座互動式舞台——主舞台、延伸舞台與恆星舞台，實現與觀眾零距離互動；視覺部分再度邀請澳洲導演團隊 Squared Division 操刀，以前衛創意結合頂級燈光與舞台美學，打造「最震撼的蔡依林現場」。

蔡依林透露，演唱會靈感源於十五世紀畫家波希（Hieronymus Bosch）的經典畫作《人間樂園》：「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱。」她希望透過音樂與舞台，邀請大家勇敢面對自己的情緒與慾望，找到屬於自己的快樂與釋放。

此外，演唱會主視覺由韓國攝影師 Cho Gi-Seok 操刀，Jolin化身六位「愉悅女神」，象徵慾望、自由與重生，呼應整體「人間樂園」概念。她興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起進入蔡依林的愉悅宇宙！」

【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】

國泰世華CUBE信用卡卡友優先購票： 11/22 上午10:00

台灣大哥大購票專區： 11/22 中午12:00

JOLIN官網會員限量預購： 11/22 下午2:00–晚上10:00

全面開賣： 11/23 中午12:00（KKTIX售票系統）

蔡依林宣布將在大巨蛋舉辦三場演唱會。（圖／凌時差提供）

蔡依林將於11月飛往洛杉磯展開一個月閉關訓練，全力準備這場堪稱2025華語樂壇最具代表性的音樂盛典，用最強的表演能量在大巨蛋與全場觀眾一起燃炸跨年夜！

