蔡依林宣布12/30、12/31、1/1唱進台北大巨蛋！興奮喊話：人間樂園任我打造

在大家引頸期盼下，蔡依林JOLIN終於宣布將在12月30日、12月31日及2026年1月1日一連三天，登上台北大巨蛋舉辦「 國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026」，以專輯《PLEASURE》為主題，親手打造一座匯集慾望與快樂的奇幻「人間樂園」。

這次配合台北大巨蛋的四萬人場地，JOLIN蔡依林特別打造三座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，讓JOLIN不僅能近距離與觀眾零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。

首次登上四萬人大巨蛋開唱的JOLIN特別預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精彩、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程！」

蔡依林JOLIN也透露，這次靈感來自歐洲旅遊時，偶然看到的尼德蘭畫家耶羅尼米斯．波希（Hieronymus Bosch）的知名畫作《人間樂園》，畫中以 「伊甸樂園 → 人間慾望 → 地獄懲罰」 三幕式構成，描繪出人類追求愉悅與墮落之間的矛盾，當中不僅畫面豐富多元且暗藏玄機，其超現實主義的畫風更深深地吸引JOLIN，她表示：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」

就像蔡依林透過音樂與視覺，不斷挖掘人類追求愉悅背後的真實與自由，「直視並接納生活中的七情六慾，並在喜怒愛樂及苦痛脆弱等各種情緒中得到理解跟釋放，從中獲得的愉悅（PLEASURE）不僅有著正面力量，所感受到的幸福及滿足感就如同置身在自己的《人間樂園》中恣意遊走，在擁抱慾望的同時，更能重新找回做自己的那份純粹快樂。」誓言要把臺北大巨蛋變成超大型「人間樂園」的JOLIN，特別引用〈D.I.Y〉的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」

睽違五年宣布再次啟動全新大型巡演的JOLIN，本周日（11/2）將於台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦新專輯《PLEASURE》簽名會搶先與歌迷見面，許久沒辦簽名會的她預告將在活動上演唱數首新舊專輯的歌，更興奮透露：「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見！」提前為接下來大巨蛋演唱會暖身！

而在簽唱會結束後JOLIN將立即投入演唱會前置彩排行列，此次將連續三天挑戰大巨蛋的演出的她，為了以最佳狀態迎戰這場規模四萬人的《PLEASURE》頂級盛宴，將於11月特別飛到洛杉磯LONG STAY，展開長達一個月的閉關魔鬼訓練，全力備戰、蓄勢待發的她，將以最極致的視覺震撼與音樂能量燃炸大巨蛋，陪歌迷一起用音樂釋放快樂、用愉悅迎接新篇章！

【國泰世華銀行 JOLIN 蔡依林 PLEASURE世界巡迴演唱會 TAIPEI 2025-2026】公布優先購票資訊，國泰世華CUBE信用卡卡友，可提前於11/22（六）上午10:00優先購票（每人每筆訂單限購4張，限區限量售完為止）、中午12:00台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張，限區限量售完為止），而下午2:00-晚上10:00 開放JOLIN官網會員限量優先購票，11/23（日）中午12:00則將全線盛大開票，購票請洽「KKTIX售票系統」。

