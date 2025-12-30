蔡依林寵粉之舉掀暴動！唱一半哭了 吐「不完美」心聲

蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」。（圖／凌時差提供）





蔡依林帶著全新巡迴演唱會《PLEASURE》唱進台北大巨蛋，創下出道26年的里程碑。演唱會中她搖身一變成「馴獸女王」，把「人間樂園」變成萬獸派對，率領巨型公牛、大蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等20 隻奇幻混種動物傾巢而出翻玩大巨蛋。

蔡依林一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場。（圖／凌時差提供）

隨著故事章節推進，蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」，以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，面對舞台上象徵「未竟之言」的「真相之書」，一連深情演唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉等情感濃烈之作，層層剖開愛情中的渴望與遺憾。

蔡依林面對舞台上象徵「未竟之言」的「真相之書」。（圖／凌時差提供）

蔡依林坦言，很久沒有看到粉絲們了，距離上次演唱會已經6年，「來我的演唱會就是需要大大流汗，盡情地歡唱，因為這個場地非常大，所以我更需要同樣的聲音。」更喊話要陪大家度過2025的最後一天。

蔡依林帶來一連串抒情組曲。（圖／凌時差提供）

唱到〈第三人稱〉時，寵粉的蔡依林更走下台，掀起全場暴動。並再以組曲〈天空〉、〈假裝〉、〈檸檬草的味道〉娓娓道出在愛裡迷惘、成長與釋懷的心境轉折，全場歌迷大合唱，也讓她感動表示，「剛才你們把我唱哭了」，一向要求完美的她，開場前也難免陷入自我懷疑，但有粉絲的支持，讓她更加有信心。

歌迷大合唱讓蔡依林超感動。（圖／凌時差提供）

