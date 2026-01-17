蔡依林將赴陸開唱 央視出馬讚巡演「巧妙融入中國文化」登熱搜

娛樂中心／蔡佩伶報導

天后蔡依林（Jolin）先前在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，其中舞台設計、道具更是下重本，巨蟒、公牛、飛馬等20多種動物都搬上台，掀起不小的話題，不過同時卻有網友傳出「獻祭」之說，惹得主辦單位喊告。今（17日）微博有關蔡依林演唱會議題再度登上熱搜，原來是中央廣播電視總台央廣夢想官方帳號，發文談論起蔡依林的演出。

今（17日）微博一則「央視盛讚蔡依林演唱會舞台」衝上熱搜，原文出自中央廣播電視台旗下的央廣夢想官方帳號，提到蔡依林這次巡演巧妙融入「中國文化意象與技巧」，尤其是開場的巨蟒更蘊藏著傳統哲思，內文對於蔡依林的表現滿是稱讚，不少網友見狀也紛紛留言表示，「期待演唱會」、「來自央視爸爸的鼎力支持」。

其實，蔡依林演唱會以「七宗罪」為藝術主題的橋段曾遭到抹黑是「邪教獻祭」，對此主辦單位不再容忍，決定提告造謠網友，至於蔡依林6月將於北京鳥巢舉辦的演唱會，早已通過中國的審查，北京市文化和旅遊局認定為演唱會，而非宗教活動。

央視旗下官方帳號稱讚蔡依林巡演，秒登熱搜。（圖／翻攝自微博）

