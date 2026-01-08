蔡依林巡演被造謠開告 網紅拍片「正面迎戰」硬拗！

娛樂中心／江姿儀報導



台灣流行天后蔡依林日前舉辦大型巡演「Pleasure世界巡迴演唱會」，出道26年首度攻佔台北大巨蛋。她穿出精心設計的演出戰袍、結合新奇造型表演，砸重金打造公牛、巨蟒、金豬、天馬等舞台設計，震撼全場。蔡依林方昨（7日）發出聲明，怒提告網紅「斯理亞」散布不實消息。今（8日）斯里亞拍片回應此事，隔空正面迎戰。





蔡依林演唱會主辦方硬起來提告，直接公開號名。（圖／翻攝自蔡依林微博、蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

天后蔡依林跨年舉辦「Pleasure世界巡迴演唱會」，傳出她花費9億元創造無敵新奇的舞台設計，融合音樂與視覺的盛大饗宴震撼不少歌迷。然而網紅「斯理亞」認為演唱會內容與宗教活動有關，相關言論惹議，蔡依林巡演主辦方昨（7日）發聲明，指出其惡意揣測演唱會內容、散播假消息及侮辱性言論，將追究相關法律責任。事後網紅「斯理亞」身分也被挖出，是澳洲華裔梁曉珺，擁有高學歷、好歌喉，2009年曾來台參加第五屆《超級星光大道》，最終獲得第三名佳績。如今她陷入爭議，網友湧入她各個社群帳號，氣憤留言。

網紅「斯理亞」今（8日）拍攝短影音回擊。（圖／翻攝自 TikTok ＠斯理亞）

在抖音擁有將近40萬粉絲的網紅「斯理亞」今（8日）拍攝短影音回擊，首先表示「提告要去法院」，讓粉絲在網路上標註她是不具法律效力。她強調，自己並非首個如此解讀的人，且她聲稱言論內容是依據蔡依林新專輯宣傳資訊，蔡依林歌曲、演唱會取材元素「來自西方宗教」。她直接點名主辦方「發聲明前要好好做功課，要了解藝人作品的中心思想」，還搬出中國法條《宗教事務條例》，直嗆「宗教活動應於依法登記的宗教場所進行」。影片中，「斯理亞」還表態熱愛中國，酸民說她「辱華」是抹黑，還當場高歌蔡依林歌曲「我真的無言以對」反諷。片尾她還不忘喊話中國要「思想殖民」，公開批評蔡依林未成年的台灣粉絲「穿著不符合年齡的服裝，大跳一言難盡的舞蹈」。





「斯理亞」直接點名主辦方開戰，還當場高歌蔡依林歌曲「我真的無言以對」反諷。（圖／翻攝自 TikTok ＠斯理亞）





