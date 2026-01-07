蔡依林巡演被造謠「邪教獻祭」 點名「這1人」怒提告！

娛樂中心／江姿儀報導



台灣流行天后蔡依林日前舉辦大型巡演「Pleasure世界巡迴演唱會」，出道26年首度攻佔台北大巨蛋。過往每次演唱會，她都會穿出精心設計的演出戰袍、結合新奇造型表演，此次仍不輸以往，砸重金打造公牛、巨蟒、金豬、天馬等舞台設計，震撼全場。不過網上竟出現有心人士散布不實消息，稱演唱會涉及不良宗教、獻祭儀式等，對此蔡依林方今（7日）發出聲明，怒提告造謠者。





天后蔡依林跨年舉辦「Pleasure世界巡迴演唱會」，砸重金打造公牛、巨蟒、金豬、天馬等舞台設計，震撼全場。（圖／翻攝自蔡依林微博）

天后蔡依林跨年舉辦「Pleasure世界巡迴演唱會」，傳出她花費9億元創造無敵新奇的舞台設計，融合音樂與視覺的盛大饗宴震撼不少歌迷。然而1名中國網友卻發文抨擊演唱會內容，認為現場與邪教有關聯，相關不實言論惹議。對此，蔡依林Pleasure巡迴演唱會官方微博今（7日）嚴正發出律師聲明，直接公開造謠者帳號名，對於其惡意揣測演唱會內容、散播假消息及侮辱性言論，將追究相關法律責任。

酸民造謠天后蔡依林演唱會與「邪教獻祭」有關，主辦方硬起來提告，，直接公開造謠者帳號名。（圖／翻攝自蔡依林微博、蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

此外，主辦方「永稻星（北京）文化娛樂有限公司」強調，「堅決維護藝人合法權益」，且對侵權行為「零容忍」。對於此次硬起來開告，粉絲湧入留言區支持「太感人了這麼多年第一次告黑（粉）」、「26年第一次告黑粉」、「永遠支持！」、「終於告黑（粉）！！不和解！告到底！」、「超Man！」、「抓起來！！！」、「出息了第一次！」、「不要心軟，讓那個人公開道歉、全帳號發道歉影片，幕後真凶也揪出來！」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：蔡依林砸9億巡演被造謠「邪教獻祭」！出道26年首曝「酸民帳號」怒告：零容忍

