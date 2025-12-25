蔡依林平安夜無預警投震撼彈 大巨蛋開唱前「快閃艙」降臨揭開女神感官盛宴

蔡依林為演唱會進入「全力備戰模式」，平安夜仍在彩排中度過。（圖／凌時差提供）

天后蔡依林即將於30日起一連3天於臺北大巨蛋開唱，陪歌迷跨年送舊迎新，隨著演唱會倒數讀秒，目前她已進入「全力備戰模式」，平安夜仍在彩排中度過。蔡依林結束11月赴美閉關魔鬼訓練的行程後，隨後即馬不停蹄地回台繼續排練，更提前進駐大巨蛋實地演練，誓言要為歌迷端出一場零死角的極致感官盛宴。

在平安夜當晚，蔡依林無預警宣布加碼聖誕大禮，將於大巨蛋開唱前周末（27日）搶先啟動 「PLEASURE POP-UP STORE 愉悅至上快閃艙」，帶領粉絲提前進入《PLEASURE》的感官世界。

此次快閃艙選址於遠東Garden City門口廣場，以沉浸式展覽形式呈現。現場完整展出 JOLIN《PLEASURE》專輯中以「七宗罪」為靈感的「七罪花園版」及「愉悅重生版」時尚大片，更首度曝光演唱會視覺概念的唯美造型，讓粉絲身歷其境感受女神構築的愉悅宇宙。快閃艙採整理券入場制，每梯次限額15人，力求提供最佳體驗品質。

因應首波周邊預購24小時內售罄的熱潮，官方宣布即日起至明年1月1日加開第二波預購。此外，演唱會期間除了快閃艙旁的實體販售點，大巨蛋場內外（B2 GATE5 及 B1 驗票口後）共規劃四處販售據點，方便歌迷隨時補貨。

蔡依林提前進駐大巨蛋實地演練。（圖／凌時差提供）

