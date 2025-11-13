蔡依林年底攻大巨蛋！連喊7次「非常」暴雷 超細腰身辣翻

蔡依林今（13）日一連曬出多張排練花絮照。（圖／翻攝自蔡依林IG）





天后蔡依林（Jolin）將於12月30、31日及明年1月1日一連3天在台北大巨蛋舉行巡迴演唱會，目前正在美國洛杉磯進行排練的她，今（13）日於社群平台釋出排練花絮照，更連喊7次「非常」預告演唱會亮點，讓不少歌迷相當期待。

蔡依林今日先是在IG限時動態曬出一張背影照，只見她離舞者距離相當遠，配文寫下：「舞台非常非常非常非常非常非常非常大」，一連強調7次「非常」，疑似暗示這次大巨蛋演出的舞台將打破以往規模，釣足粉絲胃口。

蔡依林搶先預告大巨蛋舞台亮點。（圖／翻攝自蔡依林IG）

另一方面，蔡依林也分享了多張專注排練及生活的照片，她身穿白色短版長袖上衣，露出纖細蠻腰，與一旁的工作夥伴認真練習，好身材引來不少粉絲討論，而她並藉著閒暇之餘到當地市集走走逛逛，生活相當充實。

事實上，蔡依林先前舉行簽唱會時就曾透露，這次演唱會團隊時間卡得非常緊湊，舞台的機關比以往更多也更大，因此特別慎重，而演唱會門票也將於11月23日開賣，雖然沒有要陪伴歌迷一同倒數跨年，但仍讓不少歌迷相當期待。



