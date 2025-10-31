蔡依林年末大巨蛋連唱3天 搶票時間曝光
蔡依林（Jolin）今（10╱31）驚喜宣布12月30、31日及明年1月1 日一連3天將在臺北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，首次登上4萬人大巨蛋的她預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精采、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。」
相較於5年前「UGLY BEAUTY世界巡演」，此次「PLEASURE」系列全新巡演精心打造3座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，Jolin不僅能近距離與粉絲零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。
提及這次演唱會以「人間樂園」為主題的緣由，Jolin透露先前到歐洲旅遊時，偶然看到十五世紀尼德蘭畫家耶羅尼米斯波希（Hieronymus Bosch）的畫作《人間樂園》而產生靈感， 畫中以 「伊甸樂園→人間慾望→地獄懲罰」三幕式構成，描繪出人類追求愉悅與墮落之間的矛盾，她說：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」
畫中極度戲劇化、充滿創造力的構圖，也讓Jolin聯想到新專輯《PLEASURE》中探討「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的精神與主題結構上有著深層呼應，她誓言要把大巨蛋變成超大型「人間樂園」，並引用〈D.I.Y〉的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」
另外，Jolin 後天也將在台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦《PLEASURE》簽名會搶先與歌迷見面，許久沒辦簽名會的她預告將演唱新舊專輯的歌，「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見」。為備戰大巨蛋，Jolin在簽唱會結束後將飛洛杉磯展開長達1個月的閉關魔鬼訓練。
「PLEASURE世界巡迴演唱會」門票，國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張）、中午12點台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張），而下午2點到晚上10點開放Jolin官網會員限量優先購票，11月23日中午12點全線開票，購票請洽KKTIX售票系統。
更多太報報導
羅志祥MV開拍電影版 預告小巨蛋嘉賓是大咖女星
Lulu大方認了：都是我主動 陳漢典「我就是貪圖她的美色」
羅志祥斷聯球友王子5年 聞不倫粿粿：我沒資格評論
其他人也在看
壓垮范姜彥豐最後一根稻草！曝心碎放手粿粿內幕：看完證據後無力挽回
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。知情人士更爆料，兩人還沒離婚，「就已經住進王子家中。」讓范姜彥豐只好放棄協商，決定離婚。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿爆被拍到早住進王子家 徵信社：希望雙方能獲得善解
前啦啦隊女神粿粿和范姜彥豐3年婚姻破碎，范姜彥豐公開指控粿粿出軌王子（邱勝翊），震驚外界。粿粿更被週刊爆出早已住進王子家，全被徵信社拍到。對此，徵信社回應了。中天新聞網 ・ 3 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 4 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
曾和王子邱勝翊傳緋聞！粿粿閨密席惟倫「1動作」站邊范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導范姜彥豐29日突發指控結婚3年的妻子粿粿婚內出軌王子，消息一出震撼全網。王子過往情史也再度成為話題焦點，前一段緋聞是在...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
坣娜離世「死因為肺腺癌」丈夫證實：最後時光24小時相伴⋯我緊抱著她直到她平靜離開
坣娜日前驚傳離世，31日她的老公薛智偉透過猶台⽂化交流協會發出聲明，證實坣娜在10月14日下午因肺腺癌離開，在48小時內就完成土葬，10月16日安葬於金寶山的家族猶太聖殿。薛智偉表示坣娜一生低調，不願張揚，特別交代不要公開發喪，以免打擾他人，發這個聲明是為了向「關⼼她的朋友、⽀持者與社會各界表達感謝，也讓⼤家知道，她是⼀位真正擁有⾼尚靈魂與非凡智慧的⼈。」林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 1 天前
粿粿疑出軌王子「范姜彥豐、江宏傑被拱交往」本人回應
男星范姜彥豐10月29日毀滅式爆料，妻子粿粿跟邱勝翊（王子）表面包裝成朋友，私下卻有一腿；對此粿粿駁斥，王子承認「超過朋友界線」。有網友許願范姜彥豐改跟江宏傑交往，竟驚喜釣出江宏傑回覆。中時新聞網 ・ 4 小時前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 22 小時前
越線吃粿粿1招最可惡！律師揭「最輸的人」：王子風頭過又是一尾活龍
男星范姜彥豐29日在社群媒體上發布影片，爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。律師李怡貞也在臉書談論此事，認為王子最可惡的是「一邊跟人老公稱兄道弟，一邊和別人老婆各種越界」，但在這段三角關係中最輸的人「永遠是那位失去一位曾經真心愛過你/妳的那個人。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前