蔡依林年末大巨蛋連唱3天 搶票時間曝光

蔡依林（Jolin）今（10╱31）驚喜宣布12月30、31日及明年1月1 日一連3天將在臺北大巨蛋舉辦「PLEASURE世界巡迴演唱會」，首次登上4萬人大巨蛋的她預告：「隨著舞台、規模升級，挑戰更大，除了會盡全力打破過往框架，更希望能以更精采、更顛覆想像的視覺與聽覺，陪大家在大巨蛋一起進入這場瘋狂奇幻的愉悅冒險旅程。」

相較於5年前「UGLY BEAUTY世界巡演」，此次「PLEASURE」系列全新巡演精心打造3座沉浸互動式的「人間樂園」舞台，透過主舞台、延伸舞台與恆星舞台的串聯，Jolin不僅能近距離與粉絲零距離互動，更能以全景式視覺與動態動線縱橫全場，讓每位歌迷無論身在大巨蛋哪一角，都能感受到她華麗氣場的舞台震撼。

提及這次演唱會以「人間樂園」為主題的緣由，Jolin透露先前到歐洲旅遊時，偶然看到十五世紀尼德蘭畫家耶羅尼米斯波希（Hieronymus Bosch）的畫作《人間樂園》而產生靈感， 畫中以 「伊甸樂園→人間慾望→地獄懲罰」三幕式構成，描繪出人類追求愉悅與墮落之間的矛盾，她說：「整幅畫的感覺像是上帝的視角，看見不同人的生活，讓我本能性地想偷窺，忍不住去看每個角落的各種『細節』。」

畫中極度戲劇化、充滿創造力的構圖，也讓Jolin聯想到新專輯《PLEASURE》中探討「愉悅不是罪，慾望值得被擁抱」的精神與主題結構上有著深層呼應，她誓言要把大巨蛋變成超大型「人間樂園」，並引用〈D.I.Y〉的歌詞向歌迷興奮喊話：「人間樂園任我打造！誠摯邀請大家一起踏入蔡依林的人間樂園，一同創造屬於自己的人間樂園！」

另外，Jolin 後天也將在台北流行音樂中心戶外表演空間舉辦《PLEASURE》簽名會搶先與歌迷見面，許久沒辦簽名會的她預告將演唱新舊專輯的歌，「有幾首歌可能大家都沒聽過，到時候簽唱會上見」。為備戰大巨蛋，Jolin在簽唱會結束後將飛洛杉磯展開長達1個月的閉關魔鬼訓練。

「PLEASURE世界巡迴演唱會」門票，國泰世華CUBE信用卡卡友可於11月22日上午10點優先購票（每人每筆訂單限購4張）、中午12點台灣大哥大購票專區（需輸入由台灣大哥大或MyVideo提供之購票序號以進行購票，每組購票序號限購2張），而下午2點到晚上10點開放Jolin官網會員限量優先購票，11月23日中午12點全線開票，購票請洽KKTIX售票系統。

