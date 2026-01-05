蔡依林快看！五月天演唱會「突cue大蟒蛇」觀眾席驚見方丈現身

記者徐珮華／台北報導

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，昨（4）日迎來最終場，阿信說：「以前還沒有高鐵，來台中是坐客運，和大家過著一樣的人生，也許是我寫出讓你聽得感同身受。」五月天表示，雖然演唱會看一場少一場，不過就算沒有演唱會，只要戴起耳機，五月天的音樂還是陪伴大家前進，用力生活等待下次再見面。

五月天5525+1「回到那一天」25週年巡迴演唱會台中站新年快樂版，6場完美落幕。（圖／相信音樂提供）

五月天演唱會深入觀眾席與歌迷互動，阿信開玩笑稱冠佑遠看像火柴棒、近看還是火柴棒，讓冠佑笑回「你不能說是大蟒蛇嗎」，瑪莎馬上接話「大蟒蛇是Jolin（蔡依林）」，逗得全場開心大笑。此外，還有打扮為「方丈」的歌迷，敲著木魚樂當〈派對動物〉，成為觀眾席一大亮點。

歌迷化身「方丈」朝聖五月天演唱會。（圖／相信音樂提供）

五月天更使出冷笑話，先是怪獸在點歌環節即興拋問「請問最有禮貌的老鼠是什麼鼠」，答案是「不好意鼠」，引發歌迷老鼠笑話大接力；冠佑也緊接著說：「五月天英文是mayday，在場所有人大聲唱到啞，所以大家都是啞mayday。」3日開場嘉賓「BOOM！怪物星人」則因應近日流行哏「那魯one、那魯two、那魯three four five、那魯五月天」，祝大家新年快樂。

