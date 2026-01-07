蔡依林怒告酸民公佈帳號！出道26年來首次 官方嚴正發出聲明譴責

記者鄭尹翔／台北報導

天后蔡依林（Jolin）日前在台北大巨蛋連唱 3 場《PLEASURE》跨年演唱會，氣勢震撼全場，隨後更宣布中國巡演將一口氣跑遍 14 個城市，話題熱度居高不下。沒想到今（7日）《Pleasure》巡迴演唱會官方微博突然發出嚴正聲明，宣布已正式啟動法律程序，將對散播不實消息、進行人身攻擊的網路用戶提告究責，消息一出立刻引發粉絲熱議，直呼「出道 26 年第一次告黑粉」、「終於等到官方出手」。

廣告 廣告

蔡依林演唱會官方聲明。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

蔡依林演唱會官方聲明。（圖／翻攝自蔡依林Pleasure巡迴演唱會微博）

官方聲明指出，近期有部分網路用戶針對蔡依林演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義與不實解讀，並在社群平台上大量散播虛假、誤導性資訊與侮辱性言論，相關行為已嚴重損害蔡依林個人聲譽與合法權益，同時也破壞正常、健康的網路討論環境。

蔡依林把台北大巨蛋變成伸展台，身穿Valentino訂製款登場。（圖／凌時差提供）

聲明中強調，團隊對任何侵權行為一向採取「零容忍」態度，目前已完成相關證據保全，並同步通知平台方，要求立即刪除涉及侵權的不實內容，後續將依法追究相關責任，絕不姑息。

事實上，在官方聲明發布前，已有大批粉絲率先在微博發聲，點名某抖音用戶長期造謠、帶風向，對蔡依林造成名譽傷害。粉絲不滿蔡依林多年來投入大量心力製作演唱會，卻屢遭惡意剪輯、扭曲解讀，紛紛標註蔡依林工作室與經紀人，呼籲透過法律途徑捍衛藝人權益。

此次官方罕見對酸民與造謠者提告，也被視為蔡依林出道 26 年來最強硬的一次回應。不少網友認為，此舉不僅是為藝人本人發聲，更是對長期失控的網路惡意文化劃下界線，在演唱會熱潮持續延燒之際，再次成為外界關注焦點。

更多三立新聞網報導

江淑娜消失10年突現身！驚人模樣險認不出 跟上二姐江蕙腳步重返演藝圈

黃乙玲淡出11年曝光近況！他邀5次復出開唱都被拒 潛心修佛半退休

莫莉慘遭詐騙100萬！一文看懂來龍去脈 疑遭設局一人分飾兩角

莫莉超慘痛黑歷史被挖出！1萬8千人怒取消關注 醜聞登上世界級新聞版面

