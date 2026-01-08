蔡依林怒提告！《星光》梁曉珺昔「高音慘翻車」小S傻眼吐這句
娛樂中心／綜合報導
蔡依林（Jolin）台北大巨蛋「PLEASURE」演唱會日前圓滿落幕，舞台設計與部分橋段卻被質疑涉及邪教、光明會，巡演官方微博昨（7）日發表聲明，宣布將對散播不實消息、進行人身攻擊者提告，甚至直接點名網友「斯利亞」（celialiang）。隨著風波延燒，斯利亞真實身分也遭起底，曾以本名梁曉珺登上《超級星光大道》及《康熙來了》。
梁曉珺2009年參與《超級星光大道5》奪下季軍，同年於《康熙來了》演唱席琳狄翁經典名曲〈My Heart Will Go On〉，讓主持人小S（徐熙娣）眼睛為之一亮，豈料高音處不慎「翻車」，小S立刻將手中舉牌由圈圈改為叉叉，激動直呼「（面具）蓋起來！給我蓋起來！給我蓋起來！她後面給我唱這樣」，更開玩笑表示「妳後面得寸進尺了」。
蔡康永好奇梁曉珺比賽期間，是否曾因唱得太過投入而「暴衝」，她坦言第一輪就走音、唱3句話就破音；蔡康永進一步追問她演唱〈My Heart Will Go On〉時，是否也察覺「情況不妙」，她則笑回「有一點」。如今再因蔡依林團隊指名成為話題焦點，梁曉珺目前尚未對此做出回應。
