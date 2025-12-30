蔡依林情歌橋段金黃色馬甲 搭配薄紗造型亮相

蔡依林/凌時差提供

歌后蔡依林今晚在台北大巨蛋舉辦首場PLEASURE演唱會，精彩開場後化身金紗女伶演唱經典歌「妥協」、「天空」、「假裝」連發的情歌橋段，也讓現場亮起一片溫馨燈海。

蔡依林今晚首度唱進台北大巨蛋，繼大型公牛、巨蟒道具開場後，第3章表演橋段進入情歌階段，蔡依琳先向觀眾問好，並說繼UGLY BEAUTY演唱會已經很久沒跟觀眾見面，也提到因爲現場場地很大，希望觀眾給予更大能量的尖叫聲，而她會以歌聲回報，「今天上班辛苦了！準備放假了對不對？這3天我會陪你們度過，（還有）2025年最後一天。」

蔡依林情歌橋段換上金黃色馬甲搭配薄紗造型亮相，一連演唱FISH LOVE、「妥協」，還有「第三人稱」、「天空」、「假裝」、「檸檬草的味道」等組曲，她也特別走下台跟觀眾牽手互動，並持續送出飛吻，讓現場成為一片溫馨燈海。