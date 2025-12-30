蔡依林慰4萬粉絲：上班辛苦了 甜喊「陪你們度過2025最後1天」

蔡依林化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」。凌時差提供



「愉悅之母」蔡依林（Jolin）今晚（12╱30）起一連3天在台北大巨蛋舉辦「PLEASURE」演唱會，一連演唱17首歌後，她才跟全場好好打招呼，並撒糖表示：「今天上班辛苦了，我們準備要放假了對不對？3天我會陪你們度過2025最後1天。」

Jolin向滿場4萬粉絲感性地說：「感覺好久沒見到大家了，這是彩排過後第1次迎接來賓的感覺，距離上1次台北演唱會6年了，有沒有覺得很誇張？你們是第1次來我的演唱會嗎？」喊話：「來我演唱會就是大大的流汗、盡情的歡唱，因為這個場地非常大，所以我可能需要更宏亮的聲音好不好？」全場大喊「好」回應。她接著表示：「我接下來會唱一些你們很喜歡的歌曲。」並深情演唱〈妥協〉。

廣告 廣告

出道26年，Jolin首度站上大巨蛋開唱，她以《PLEASURE》專輯中探討「慾望及愉悅」為核心概念延伸，從音樂、節目內容、舞台、特效、道具、視覺動畫到前衛華麗造型等各項細節皆環環相扣主題，將整場演出構築成一座龐大而立體的「愉悅宇宙」。

蔡依林深情演唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉、〈妥協〉等歌。凌時差提供

隨著故事章節推進，自花園出走的Jolin在進入「慾望異域」後親身體會由「人性七宗罪」交織而成的試煉，並帶領大家隨著這趟奇幻之旅一同來到「SURRENDER THE FOOL（愚者的奉獻）」篇章，她以一襲金黃色馬甲搭配新娘薄紗造型登場，化身為純潔與慾望交織的「金紗女伶」，面對舞台上象徵「未竟之言」的「真相之書」，深情演唱〈FISH LOVE〉、〈玫瑰少年〉等歌，層層剖開愛情中的渴望與遺憾。

接著Jolin再以組曲〈第三人稱〉、〈天空〉、〈假裝〉、〈檸檬草的味道〉娓娓道出在愛裡迷惘、成長與釋懷的心境轉折，讓全場觀眾彷彿走進一段屬於自己的情感記憶。

更多太報報導

蔡依林9億打造大巨蛋最狂開場 「馴獸女王」撂巨牛繞場

蔡依林首攻大巨蛋吸天王天后 羅志祥調皮喊「Jolin阿姨」

A-Lin首回台東跨年 Saya烤肉味伴唱