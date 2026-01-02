蔡依林慶功談加場吐真實心聲 官宣3月開唱地點曝光！
天后蔡依林（Jolin）去年12月30、31日及1月1日的3場台北大巨蛋演唱會圓滿落幕。她在舞台上所呈現氣勢磅礴的道具、舞台設計及全程3小時又唱又跳的表演，引發粉絲熱烈討論。她1日在慶功宴上受訪分享籌備階段遇到困難與艱辛，並宣布3月將前往深圳開唱，她下周10日將現身在台北大巨蛋舉辦韓國兩大音樂頒獎典禮之一的「金唱片頒獎典禮」。
談到這次大巨蛋演唱會最困難的部分，蔡依林坦言並非單純唱跳，而是整體節目的精準度，包括從導演調度、道具進出、舞台流暢度，到服裝換場的時間點，每一秒都必須拿捏得非常精準，「這是需要整個團隊一起配合完成的事情」，特別感謝團隊默契合作才能順利完成每一場演出。
首次在大巨蛋演出，蔡依林登上30米長巨蟒邊唱邊跳，還站在5層樓高的巨型金豬上飆唱，氣勢十足，她透露這次在舞台上沒有感到高空恐懼的感覺，還把巨蟒形容像是「靈蛇」，她站在蛇上有感覺到上下搖擺，有種搭乘海盜船的刺激快感，相當享受舞台設計，「在彩排首度站上去時就覺得非常開心，但同時也必須在心中精算歌曲進度，才能精準銜接下一首歌的表演。」
她這套演唱會打造許多大大小小的精美道具，誠意滿滿，蔡依林笑說自己對節目內容與道具設計其實相當興奮，事實上有些道具是在開演前3天道具才到位，許多細節都是邊彩排邊調整。
她圓滿結束3場大巨蛋演唱會，粉絲熱情敲碗加場，她笑說要先有場地才可以舉辦，「今年是沒有機會，高雄也有問過了。」她向來自我要求很高，演出細節親力親為，台北大巨蛋只唱了3場，但她體感卻像唱了5場，不過她因為先前在美國洛杉磯、台中都密集彩排，身體早已習慣大場地表演，她說起初第一次走位時覺得又累又辛苦，但像是跳舞一樣，久後身體自然適應，「第一次很累，後面就沒感覺了。」
她將在下周10日現身在台北大巨蛋舉辦韓國兩大音樂頒獎典禮之一的「金唱片頒獎典禮」擔任頒獎嘉賓，屆時會與許光漢、宋仲基、邊佑錫、安孝燮、及CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、JENNIE（BLACKPINK）、KiiiKiii、LE SSERAFIM等同台，粉絲十分期待。
