蔡依林挑戰「極限任務」 揭開愛與佔有的真相

蔡依林〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景拍攝。（圖／凌時差提供）

蔡依林《PLEASURE》專輯最新主打〈Fish Love〉MV遠赴杜拜取景，將遼闊沙漠、現代城市與無垠沙海化為壯闊的敘事舞台，整支MV在極具挑戰性的環境中完成，宛如一場真實版的「極限任務」。〈Fish Love〉直面「愛與佔有」的衝擊本質，MV以歌詞「Part of me is in you」為核心，聚焦在相愛後「被掏空、被抽離」的強烈狀態。片中如影隨形的「黑影」象徵過往關係的糾纏與壓迫，導演透過杜拜壯闊而極端的景觀放大這份壓力。

MV中蔡依林親自駕駛敞篷古董車在沙海中疾駛，自稱「沙漠女車手」，畫面震撼。在極具挑戰性的150公尺高空地標「杜拜之框」（Dubai Frame）拍攝日出場景，她面對強勁側風仍穩定完成鏡頭，展現專業。此外，MV也收錄杜拜從白天到夜晚的多種風貌，從帆船飯店日出、沙漠夕陽到古城區的運河景致，盡顯獨特魅力，蔡依林分享這趟是場難忘的城市與美食之旅。

〈Fish Love〉MV收錄杜拜從白天到夜晚的多種風貌。（圖／凌時差提供）

〈Fish Love〉概念源自哲學家Dr. Abraham J. Twerski的「Fish Love」理論，描寫人在關係裡容易失去界線、交出自己的一部分。蔡依林坦言這是一種會被「抽走」的愛，但她仍相信「即使過程會受傷，但仍然願意去愛，我覺得是一件很美的事」。

