蔡依林排第四！洪佩瑜登在地歌手第一名 並列Lady Gaga

【緯來新聞網】「LINE TODAY 聚光賞」繼2024年公佈影視年度前十大作品後，今年正式跨足音樂領域，推出「2025 在地歌手單曲年度榜」與「2025 全球單曲年度榜」，前者由洪佩瑜〈不佔地方〉奪冠、後者則是Lady Gaga〈Abracadabra〉登頂，兩位不僅獲得好評價，也帶動市場反應，成為今年流行樂壇的指標作品。

洪佩瑜（左圖）、Lady Gaga（右圖）都是榜首。（圖／何樂音樂、環球音樂提供）

作為台灣結合跨平台數據與專業評審的年度音樂榜，本屆邀集50位橫跨電台DJ、串流平台編輯、歌手、樂評、網紅，以及音樂產業多位重量級評審，共同組成「音樂打光團」，在多方視角下選出最具代表2025年的歌曲。



也因為評審組成多元，今年榜單呈現「多語系創作並行」、「女聲強勢崛起」、「亞洲流行文化全面主導」三大趨勢，曲風上從深情民謠、復古電子、前衛流行或實驗風格，充分展現2025樂壇的多元面貌。



關於首屆「在地歌手單曲年度榜」匯集多種語言，展現音樂風格百花齊放，無論久違發片的天王天后，又或是金曲金音獎加持的獨立新秀，都備具溫度、態度、語言深度與流行敏感度。洪佩瑜憑著〈不佔地方〉細膩情感演繹，成功摘下冠軍，開心表示：「希望〈不佔地方〉繼續給很多人勇氣，請堅定、勇敢地呼喊愛。」

2025在地歌手單曲年度榜單。（圖／22 世紀衛星提供）

許久未發片的張震嶽，以〈浪人的…〉率性瀟灑口吻，觀察都會男女的情感關係，擦亮嶽情歌招牌，獲得第二名；金曲獎大放異彩的新秀李竺芯與someshiit 山姆，熱潮持續延燒，李竺芯的〈足芳足芳〉與〈拌拌咧〉都被許多評審支持，最終順利雙曲入榜，攻佔第三名與第六名；someshiit山姆的〈那些勸我別抽菸的人都死了〉為嘻哈音樂搶進前十名。



入榜的還有，蔡依林〈Pleasure〉、田馥甄走〈一二三〉、陳嫺靜〈Wui229〉，橫跨不同世代、不同曲風，延續了華語女聲近年精彩強勢的高水準表現。樂團則由闖蕩國際成績耀眼的「落日飛車」，以浪漫復古〈Bluebird〉進榜，「冰球樂團」與温嵐跨界對唱的〈一個吻的時間〉，開啟更多世代合作可能性。

2025全球單曲年度榜。（圖／22 世紀衛星提供）

「全球單曲年度榜」則呈現強烈的跨文化混血特質，韓流、日系與歐美流行勢力並列，Lady Gaga〈Abracadabra〉以全榜最高票奪冠；KPOP仍是榜單主力，JENNIE〈like JENNIE〉、BLACKPINK〈JUMP〉與 TWICE〈THIS IS FOR〉，三首熱門金曲象徵韓流偶像邁向國際流行文化品牌化。



JPOP部分，新世代天王藤井風的〈Hachikō〉、〈まっ白〉兩首歌同步進榜；宇多田光與米津玄師合作的〈JANE DOE〉更被視為本屆最具美學深度的黃金組合；當然，襲捲全球《Kpop 獵魔女團》主題曲〈Golden〉同樣榜上有名；英國歌手RAYE的〈WHERE IS MY HUSBAND!〉驚喜闖入第十名。



除了正式公布的年度前十大單曲外，遺珠作品有盧廣仲新專輯的〈一夜一夜一夜〉、黃奇斌首支個人單曲〈若無你我欲去佗位〉、9m88〈大濛的暗眠〉剛好在榜單統計截止日前發行，卻因為電影熱播，加上歌曲催淚動人，仍是拿下不少票數；全球榜遺珠則有，話題男團「CORTIS」〈FaSHioN〉、G-DRAGON〈TOO BAD〉、日本樂團「魚韻」〈怪獸〉。

